1:3 Auswärtsniederlage der SG Aulendorf

Eine personell arg gebeutelte Mannschaft aus Aulendorf begann die Begegnung ordentlich und spielte couragiert nach vorne. Die größte Chance für die SGA hatte in der 30.Minute Andreas Krenzler. Nach einer schönen Hereingabe von Lukas Steinhauser schob Krenzler den Ball allerdings freistehend in die Arme von Torhüter Julian Schindele. Praktisch im Gegenzug gingen die Gastgeber durch Marius Müller dann 1:0 in Führung. Bedauerlich für die SGA da es sich um ein klares Abseits Tor handelte und nicht hätte zählen dürfen. In der zweiten Spielhälfte wollte die SGA das Spiel an sich reißen und drehen. Aber alles in allem waren die Jungs um ihren Toptorjäger Andreas Krenzler etwas zu ungenau im Abschluss oder sie scheiterten an Torhüter Julian Schindele. Besser machten es dann die Gastgeber und erzielten durch Niklas Sterk das 2:0. Mit dem 3:0 durch Marius Müller war das Spiel für die Gastgeber gelaufen. Dennoch gab die SGA nicht auf und Lukas Steinhauser verkürzte noch zum 3:1 Endstand.

SG Waldburg / Grünkraut – SG Aulendorf 3:1