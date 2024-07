120 Jahre Olympia Laupheim: Stadtpokal am 13. Juli/ Trainingsauftakt

Die Spielpaarungen:

SV Baustetten – FV Olympia Laupheim (13:30 Uhr)

SV Sulmetingen – FC Inter Laupheim (14:45 Uhr)

E-Jugendspiel (16 Uhr)

Spiel um Platz 3 (17 Uhr)

Endspiel (18:15 Uhr)

Die Siegerehrung findet um 19:30 Uhr durch Schirmherr OB Ingo Bergmann statt. Es folgt anschließend die Abschlussfeier im Stadion und im Vereinsheim.





Infos zum FV Olympia Laupheim

Der Verein wurde am 4. April 1904 im Gasthaus „Zum Paradies“ gegründet. Vorstand wurde Georg Aßfalg, Schriftführer August Späth, Kassierer Hugo Raff, Ausschussmitglieder Josef Spleis und Karl Eble. Am 12. August 1912 fand in Friedrichshafen ein Spiel der Olympia vor den Augen des Königs von Württemberg statt. Im August 1927 wurde der neue Sportplatz an der Hasenstraße eingeweiht. Am 25. April 1954 gewann der FV Olympia gegen den FV Ravensburg das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der II. Amateurliga mit 3:1 und wurde damit Oberschwabenmeister. Dieses Meisterstück gelang auch 1958 und 1970 wurde die Olympia wieder Meister der II. Amateurliga und stieg in die Schwarzwald-Bodensee-Liga auf.

Im März 1964 fand das erste internationale A-Jugendturnier des FV Olympia statt und wurde in den folgenden Jahren immer bekannter und beliebter. Am 12. Oktober 1966 konnte die Tribüne an der Hasenstraße ihrer Bestimmung übergeben werden, der Zahn der Zeit nagt inzwischen deutlich an ihr. …. Ein weiterer Höhepunkt: Am 24. August 2004 besiegte die Olympia den FC Bayern München an der Hasenstraße in einem Freundschaftsspiel mit 2:0. Das 50. Osterturnier (EnBW-Cup) Ende Juli 2013 war gleichzeitig auch das letzte. Letzter Turniersieger war der VfB Stuttgart.







Trainingsauftakt - Neue Trainer stellen sich vor