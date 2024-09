1:2-Pleite gegen Eintracht Trier

Die U15 des 1. FC Saarbrücken musste nach dem geglückten Saisonstart mit zwei Startsiegen im dritten Spiel erstmals eine Niederlage einstecken. Gegen Eintracht Trier gab es am Samstagabend eine 1:2 (0:2)-Pleite.

Nach zwei deutlichen Siegen mit insgesamt 23 Toren musste sich die U15 des 1. FC Saarbrücken am Samstagabend erstmals geschlagen geben. Gegen Eintracht Trier musste das Team des Trainergespanns Jörg Reeb und Nico Weißmann eine 1:2 (0:2)-Pleite hinnehmen. Für die Malstatter traf lediglich Benno Nalbach traf im zweiten Durchgang zum Endstand. In der Tabelle ist das blau-schwarze Team nun Fünfter, Tabellenführer TSV Schott Mainz hat bei gleicher Spiele-Anzahl aber nur einen Punkt mehr. Allerdings hat der 1. FC Kaiserslautern als Tabellensechster bei gleicher Punktzahl ein Spiel weniger ausgetragen. Am Sonntag (08. September) spielt das Saarbrücker Team ein Testspiel beim FSV Frankfurt, diese Begegnung wird um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im rheinhessischen Essenheim (Im Klotzklauer) statt.