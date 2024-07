12. Niedersachsenpark-Cup/4. Niedersachsenpark-Pokal

Im Neuenkirchener Pias-Sportpark findet schon die 12. Ausgabe des Niedersachsenpark-Cups statt. In zwei Dreier-Gruppen werden die beiden Finalisten ermittelt. Die Zweitplatzierten treffen im Spiel um Platz 3 aufeinander.

Vorjahressieger RW Damme, BS Vörden und der 1. FCR 09 Bramsche bilden die Gruppe A, die am 16. Juli (Dienstag, 18.45 Uhr) startet. Tags darauf (17. Juli, 18.45 Uhr) greifen der SC Rieste, Quitt Ankum und der TuS Neuenkirchen in Gruppe B ins Geschehen ein. Spiel um Platz 3 und Finale finden am 19. Juli statt (Freitag, ab 18.30 Uhr).

Zum vierten Mal gibt’s auch den Niedersachsenpark-Pokal für die Frauen: Der startet am 22. Juli (Montag, ab 18.45 Uhr) mit Gruppe A (SG Damme-Lembruch, SV Carum, BW Lohne). Gruppe B (SG Bohmte, TuS Neuenkirchen, TuS Lutten) ermittelt einen Tag später den Sieger. Spiel um Platz 3 und Finale sind dann am 25. Juli (ab 18.30 Uhr). Preisgeld bei beiden Turnieren: 700 Euro (Sieger), 500 Euro (Finalist), 300 Euro (Platz 3), 100 Euro (Platz 4).