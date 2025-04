1000 Anfragen? Probetraining beim 1. FC Düren scheinbar ausgebucht

Am kommenden Dienstag findet beim 1. FC Düren ein Probetraining statt. Hier sollen sich vertragslose Spieler zeigen, um in den neuen Regionalliga-Kader des FCD zu kommen. Laut Fußball-Influencer Bilal Kamarieh, der diese Aktion verantwortet, haben sich rund 1.000 Interessierte bei ihm gemeldet.

Wie geht es aber weiter? Kamarieh, der 180.000 Follower auf Instagram hat, kündigte seine Hilfe an und organisiert in Absprache mit dem Verein eine Art Casting. Das kommt nicht überall gut an. Duisburg-Trainer Dietmar Hirsch bezeichnete das Vorgehen der Dürener als "Comedy-Show", schließlich ist die Regionalliga West eine Profiliga und der MSV Duisburg, der am kommenden Samstag an der Westkampfbahn gastiert, will in die 3. Liga. Eine ordentliche Vorbereitung auf den Gegner ist aber kaum möglich.

Schließlich wissen die Verantwortlichen in Düren und Kamarieh nicht, wer denn überhaupt spielen wird. Der 28-Jährige spielte in der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 selbst in der 3. Liga, jetzt möchte er zumindest die sportliche Rettung der Dürener organisieren. Nach eigenen Angaben habe er rund 1.000 Nachrichten zwecks Probetraining erhalten, darunter auch viele 15- bis 17-jährige Fußballer, die so nicht infrage kommen. Zur Auswahl der Spieler sagte Kamarieh: "Jeder, der jetzt eine Nachricht bekommen hat, kann am Dienstag vorspielen. Für die anderen tut es mir leid. Niemand soll sich schlecht fühlen. Ich musste ehrlich zu mir und zu euch sein."