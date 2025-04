Notlösung Influencer: So will der 1. FC Düren noch die Saison beenden

Insolvenzverfahren eröffnet, alle Spieler der ersten Mannschaft haben bereits gekündigt. Dennoch plant der 1. FC Düren offenbar dem Beispiel von Türkspor Dortmund nicht zu folgen und mit einem improvisierten Kader den vorzeitigen Rückzug zu umgehen. Die Folge ist denkbar kurios und auf diesem Niveau sicher beispiellos: Der Influencer Bilal Kamarieh startete einen öffentlichen Aufruf auf Instagram für ein Probetraining. Passenden Spielern winken umgehende Einsätze in der Regionalliga West.

Für seine knapp 180.000 Follower schilderte Kamarieh das Geschehen: "So Freunde, aufgepasst! Ihr wisst nicht, was jetzt kommt. Mir hat sich eine Option geboten, dass ich fünf bis zehn Spielern die Option geben kann, bei einem Profiverein in der Regionalliga West - dem 1. FC Düren - die letzten fünf oder sechs Spiele zu spielen."