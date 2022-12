10 Spiele, 10 Siege: SpVgg Straubing ist Niederbayerns Ausnahmeklub Souveräner Bogener A-Klassen-Primus peilt "nachhaltigen" Erfolg an und holt Atschi Yüce als sportlichen Leiter zurück an seine alte Wirkungsstätte

Eigentlich könnte man sich bei der SpVgg 62 Straubing zufrieden zurücklehnen und die Vorweihnachtszeit genießen. Als einzige Mannschaft in ganz Niederbayern steht die Truppe von Spielertrainer Matei Fomitescu (38) zur Winterpause ganz ohne Punktverlust da und führt dementsprechend die Tabelle der A-Klasse Bogen souverän an. Die Rückkehr in die Kreisklasse sollte also nur noch Formsache sein. Dennoch stellt sich der Verein in der sportlichen Leitung neu auf und holt mit Atschi Yüce (48) einen alten Bekannten an den Wundermühlweg zurück.

"Es tut sich was beim Traditionsverein SpVgg 62 Straubing", so beginnt die Pressemitteilung, die die Verantwortlichen aus der Gäubodenstadt gegenüber FuPa in den vergangenen Tagen kommuniziert haben. Aktuell steht die Truppe um Torjäger Mihai Velescu (18 Treffer) in der A-Klasse Bogen ohne Punktverlust blitzsauber an der Tabellenspitze. "Mit einem Vorsprung von fünf Punkten ist der Aufstieg in die Kreisklasse fest anvisiert. Die Mannschaft hat eine hervorragende Vorrunde hingelegt und in zehn Spielen lediglich vier Tore kassiert. Dieser sportliche Erfolg soll diesmal aber nachhaltig sein", betont Geschäftsführer Christoph Schweiger.

Daher hat sich die Vereinsführung mit Atschi Yüce einen absoluten Fachmann ins Team geholt. Der in Straubing berufstätige 48-Jährige ist wahrlich kein unbekannter Sportsmann in Niederbayern. Schon zwischen 2016 und 2019 leistete Yüce bei der Spielvereinigung als Trainer und Sportlicher Leiter erfolgreiche Arbeit. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse verabschiedete er sich zwar, aber der freundschaftliche Kontakt ist nie abgerissen. "Atschi hat damals schon große Leidenschaft im Verein entfacht und ist wahrlich ein Visionär. Mit der in 2019 neu aufgestellten Vorstandschaft waren seine Ideen noch nicht umsetzbar. Aber wir erhoffen uns jetzt, dass dieser positive Spirit mit ihm auch wieder in die Vereinsführung einkehrt", informiert Geschäftsführer Schweiger.