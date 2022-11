1. Kreisklasse St.II: Guggenheimer schiesst Sievern II zum Sieg Loxstedt ärgert den nächsten Favoriten +++ FAW II siegt +++ Beverstedt/Wellen dreht Partie in Sellstedt

Der 13. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven in der kompakten Übersicht:

So., 30.10.2022, 12:30 Uhr

Die SG FAW II kann doch noch siegen. Zur Mittagszeit war Leon Dammann hellwach und erzielte die beiden Tore für sein Team gegen den TV Langen. Mit dem Sieg zieht die SG FAW II am TV Langen vorbei und nimmt nun den siebten Platz ein.

So., 30.10.2022, 13:00 Uhr

Zweimal ging der FC Geestland II in Führung und zweimal konnte der TSV Wehdel ausgleichen. Alle Tore fielen im zweiten Durchgang.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Der TV Loxstedt ging durch zwei direkt verwandelte Ecken mit 2:0 in Führung. Pascal Kasan erzielte per Kopf den Anschlusstreffer. Während die Stubbener einen Strafstoß am Tor vorbei schossen, hatte Faton Rama auf Seiten der Loxstedter bessere Nerven und traf vom Punkt. Der TV Loxstedt hat sich nun weiter Luft im Tabellenkeller verschafft und Blau Weiss Stubben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den TSV Sievern II.