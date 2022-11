1. Kreisklasse I: Otterndorf siegt zweistellig im Verfolgerduell Nordholz und Duhnen gewinnen standesgemäß +++ Hechthausen lässt Federn

Wie schon im Hinspiel verlief das Geschehen einseitig. Die TSG brauchte zwar eine halbe Stunde bis zur Führung durch Sebastian Fernandes-Lomba, dominierte dann aber nahezu nach Belieben. Fernandes-Lomba trug sich noch zweimal in die Torschützenliste ein und besaß damit großen Anteil am klaren 7:0-Erfolg.

Zwei Mannschaften, denen durchaus ein Eingreifen ins Aufstiegsrennen zugetraut wird, trafen am Sonntagnachmittag in Otterndorf aufeinander. Seine hervorragende Verfassung bestätigte der sich nach frühem 0:2-Rückstand in einen Rausch spielenden heimische TSV. Binnen 19 Minuten gelangen den Medemkickern gleich ein halbes Dutzend Tore, weshalb es zur Pause 6:2 stand. Jonas Kaczenski, schon vor der Pause zweimal erfolgreich, legte nach dem Seitenwechsel nochmals doppelt nach. Zudem netzten Torben Müller und Lenny Thierry Trentsch ein, sodass am Ende sogar ein zweistelliger Sieg zu Buche stand.