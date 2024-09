1. Kreisklasse Cuxhaven Süd: SG NKH setzt Ausrufezeichen

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 6. Spieltag der 1. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Duell zwischen der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel und dem MTV Bokel II dominierte die Heimmannschaft klar und gewann mit 7:0. Das erste Tor fiel in der 13. Minute durch ein Eigentor von Marten Zelt. Nur zehn Minuten später erhöhte Lamin Chaib nach einem Pass von Yanneck von Oesen zum 2:0. Lion Schlake stellte in der 32. Minute auf 3:0. Nach der Halbzeit traf Oliver Dankert in der 51. Minute und wenige Minuten später, in der 54. Minute, erzielte Schlake das 5:0. Jannik Rüschmann erhöhte in der 73. Minute auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Christian Widlak in der 84. Minute per Elfmeter. Durch diesen Sieg setzten sich die Neuenwalder vor den spielfreien TV Loxstedt an die Tabellenspitze.

In der Pipinsburg-Arena trafen der TSV Sievern II und der FC Geestland II aufeinander.In der zweiten Halbzeit zeigte Patrick Smentoch für den TSV Sievern seine Klasse. In der 55. Minute setzte er sich 16 Meter vor dem Tor durch und platzierte den Ball präzise links unten ins Eck – 1:0 für Sievern. Doch der FC Geestland gab sich nicht auf. In der 82. Minute gelang Nils-Owe Hartig der Ausgleich und der FC nahm zumindest einen Zähler mit auf die Heimfahrt.

Im spannenden Duell zwischen dem TSV Düring und dem TSV Nesse setzte sich die Gastmannschaft mit 4:2 durch. Pascal Eymers brachte Düring in der 32. Minute zunächst in Führung. Doch Nesse antwortete stark: Florian Bentz-Wrede glich in der 54. Minute nach einer feinen Vorarbeit von Marvin Thran aus. Nur drei Minuten später war es Jan Peter Schöfer, der nach einer Vorlage von Bentz-Wrede die Gäste in Führung brachte. Schöfer war nicht zu stoppen und erzielte in der 60. Minute das 3:1, erneut nach einem Pass von Thran. In der 68. Minute erhöhte Schöfer auf 4:1, diesmal nach einer Vorlage von Niklas-Thorben Rasch. Düring gab sich jedoch nicht auf und Christian Heinrich verwandelte einen Elfmeter in der 77. Minute zum 2:4. Trotz aller Bemühungen blieb es beim verdienten Sieg für Nesse.