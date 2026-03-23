1. Kreisklasse Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick Beverstedt/Wellen zieht zurück +++ Lune verliert den Anschluss +++ Altenbruch feiert klaren Heimsieg von FuPa Lüneburg · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Kanalstadion feierte der TSV Altenbruch einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen TuRa Hechthausen. Andre Filipe Ferreira Matos eröffnete das Schützenfest früh in der 16. Minute und erhöhte nur fünf Minuten später auf 2:0. In der zweiten Halbzeit setzte er mit einem Treffer in der 62. Minute, nach Vorlage von Rodrigo Hilario Silva, den dritten Streich. Nick Arndt steuerte das 4:0 in der 75. Minute bei, nachdem er von Ferreira Matos bedient wurde. Malik Sgryska krönte die Dominanz mit dem 5:0 in der 79. Minute.

Der TSV Wehdel setzte sich mit 3:1 beim FC Lune durch. Max Günther brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung, doch Steven Wasnin glich für Wehdel in der 57. Minute aus. Später traf Philip Henkel in der 88. Minute nach einer Vorlage von Maximilian Mierzwa und stellte auf 2:1. Mierzwa selbst krönte seine Leistung mit dem 3:1 in der Nachspielzeit.

Im spannenden Duell zwischen dem TV Langen und dem FC Geestland II fiel die Entscheidung erst spät. Nach einem Wechsel bei Langen, in dem Diego da Fonseca Bola für Armin Jaap vom Platz ging, brachte Azad Dullin in der 29. Minute seine Mannschaft mit einem Kopfballtor in Führung, nachdem er eine Flanke von David Schneider einnickte. Nach dem Seitenwechsel glich Miguel Jones für Geestland aus, bevor Armin Jaap in der 55. Minute erneut für Langen traf. In der Schlussphase sah Simon Lukas die Gelb-Rote Karte, was Geestland weiter schwächte. Langen ging somit als Sieger vom Feld.

Die Gäste kamen besser ins Spiel und gingen früh in Führung. In der 5. Minute erzielte Justin Wilkens das 0:1. In der Schlussphase, in der 87. Minute, setzte Maximilian Habrich den Schlusspunkt mit dem 0:2 und sicherte den verdienten Sieg für die Gäste.