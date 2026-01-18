1. FC Wülfrath verpflichtet neuen Torjäger aus der Landesliga

Dem 1. FC Wülfrath ist auf dem Transfermarkt ein Coup gelungen, dabei hat der Landesliga-Klub den Spieler noch gar nicht vorgestellt. Timo Conde wechselt aus der Landesliga-Gruppe 2 zum Aufsteiger, der den Angreifer von der DJK Sportfreunde Katernberg verpflichtet hat.

Aufstellungen sind bei Testspielen besonders spannend, denn ab und an wird über das jeweilige Aufgebot ein Transfer aufgedeckt - so auch am Sonntag, als Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19 den 1. FC Wülfrath empfing. Bei den Gästen stand plötzlich Timo Conde im Aufgebot, der eigentlich für Katernberg stürmt. Doch auch der Blick in die Spielberechtigungen zeigt: Wülfrath ist ein Coup gelungen, schließlich hat der 27-Jährige zuletzt mit starken Leistungen überzeugt.

Conde schoss Katernberg mit 36 Toren, sieben Vorlagen und einem Dreierpack im entscheidenden Relegationsspiel gegen die SG Benrath-Hassels zum Landesliga-Aufstieg . Auch in der Hinrunde war er mit elf Toren und vier Vorlagen stark unterwegs und bestätigte seine guten Leistungen, die er zuvor schon für Blau-Weiß Mintard gezeigt hat.

Stürmer liefert ab

Der ehemalige Jugend-Bundesliga-Stürmer von Preußen Münster wurde für seine guten Leistungen von FuPa-Mitarbeiter Linus Bien zum "Spieler des Jahres 2025" gewählt. Die Begründung: "Neben Zugang Maurice Tavio Y Huete ist der Linksfuß erneut der Top-Torschütze seiner Mannschaft. Conde hat sich diese Nominierung redlich verdient, da er nicht nur eiskalt vor dem Tor ist, sondern in Schlüsselmomenten wie der Relegation die Nerven behält und abliefert."

Während Katernberg fortan auf seinen wichtigen Stürmer verzichten muss, bekommt Wülfrath ein wichtiges Upgrade für die Offensive, die mit 24 erzielten Treffern bislang nicht zu den durchschlagkräftigsten der Gruppe 1 zählt. Ebrahim Omayrat ist mit sechs Toren der Top-Torschütze der Mannschaft - zumindest noch, denn für Pflichtspiele ist Conde noch nicht spielberechtigt. Wülfrath hat hierfür noch bis zum 2. Februar Zeit.

