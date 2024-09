1. FC Wülfrath übernimmt mit 7:0-Erfolg die Tabellenspitze

Türkgücü Velbert – 1. FC Wülfrath 0:7 (0:3). Ganz so einfach hatten sich die FCW-Fußballer den Auftritt in Velbert nicht vorgestellt. Für Türkgücü-Trainer Ibo Cöl kam die glatte Niederlage einem Déjà-vu gleich. In der Vorwoche unterlag sein Team dem ASV Mettmann noch mit 0:5, auf eigenem Platz fiel die Abfuhr jetzt noch deftiger aus. Für den Wülfrather Chefcoach Joscha Weber war besonders wichtig: „Ich habe mich gefreut, dass wir zu null gespielt haben. Die Abwehr steht jetzt stabil, weil wirklich alle im Team aktiv gegen den Ball arbeiten. Der Einsatz der Jungs stimmt.“