Der 1. FC Viersen hat nach der Winterpause merklich zugelegt. – Foto: Vanessa Thelen

1. FC Viersen II: In der Rückrunde wie entfesselt Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Nach der Hinrunde befand sich die Reserve des 1. FC Viersen in akuter Abstiegsgefahr. Unter Interimstrainer Manuel Moreira stabilisierte sich die Mannschaft allmählich – und feierte Kantersiege in der Rückserie.

Nach einer katastrophalen Hinrunde mit Trainerwechsel hat der 1. FC Viersen II in der Kreisliga A noch einmal die Kurve bekommen und sich vorzeitig den Klassenverbleib gesichert. Am Ende landet die Zweitvertretung der Viersener auf dem neunten Tabellenplatz. Für die kommende Saison steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

So lief die Rückrunde Noch während der Hinserie verließ Trainer Tobias Baier nach mäßigem Saisonstart den Verein, interimsmäßig übernahm der Sportliche Leiter Manuel Moreira die Leitung der Reserve. Unter ihm stabilisierte sich die Mannschaft. So lief die zweite Saisonhälfte deutlich besser. Denn mit 13 Punkten rangierte die Mannschaft zumEnde der Hinrunde noch auf dem vorletzten Platz. Satte 25 Punkte und acht Siege gab es nun aus den 15 Spielen der zweiten Saisonhälfte – Platz sechs in der Rückrundentabelle. Damit zeigte die Mannschaft, welches Potenzial tatsächlich in ihr steckt. Der Saisonausstand ging jedoch gegen den Absteiger GW Holt mit 3:4 verloren.

Das war gut Unter Trainer Moreira waren die Verbesserungen unübersehbar. Insbesondere in der Offensive trat die Mannschaft teilweise entfesselt auf, so gab es einen 6:1-Sieg gegen Schelsen, ein 5:1 gegen Giesenkirchen und ein 9:1-Erfolg gegen Wickrathhahn. Auch den spätere Tabellendritte, die Sportfreunde Neersbroich, besiegte man 3:1. Kassierte man in der Hinrunde noch 17 Gegentore mehr als eigene Treffer (26:43), drehte sich dieses Verhältnis in der Rückrunde zu einem positiven Torverhältnis von 48:28. „Die Mannschaft hat in der Rückrunde alles gegeben. Die Jungs waren willig und haben ihr Wort gehalten“, sagt Moreira, der von einer überragenden Rückrunde sprach. Auch defensiv lief es in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser.