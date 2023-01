1. FC Viersen hat die beste Reserve Bei der Hallenstadtmeisterschaft der Reserveteams in Viersen setzt sich der Stadtverein 1. FC Viersen überlegen durch. Im Finale muss sich der ASV Süchteln deutlich geschlagen geben.

Die zweite Mannschaft des 1. FC Viersen hat die Hallenstadtmeisterschaft der Reserveteams in Viersen gewonnen. Im Finale besiegte der A-Ligist den ASV Süchteln deutlich mit 5:1. Die Süchtelner traten allerdings nicht mit der Bezirksligamannschaft an, sondern schickten die dritte Mannschaft ins Rennen, die Tabellenelfter der Kreisliga B ist.

Kurzfristig musste TVAS Viersen II seine Teilnahme absagen und so startete die Gruppe A mit nur drei Teams in den Turnierverlauf. Mit 6:0 gegen den SC Viersen-Rahser II und einem 4:0 gegen TSV Boisheim II überstand Viersen die Vorrunde ohne Punktverlust und Gegentreffer. Überschattet wurde die Gruppe A von der schweren Verletzung von Boisheims Marcel Sorek, der sich im Spiel gegen den Viersen-Rahser das Wadenbein brach und insgesamt nun dreimal operiert werden muss. Der 2:0-Sieg durch die Tore von Dany Tietz und Pascal Rektor rückte für die Boisheimer dadurch in den Hintergrund.

In der Gruppe B gewannen die Süchtelner alle drei Gruppenspiele. Nach einem knappen 3:2-Erfolg gegen die SG Dülken siegte die Dritte ebenfalls mit 2:0 gegen BW Concordia Viersen II und 3:0 gegen Dülkener FC II. Während die SG Dülken II mit 5:0 gegen den FC Dülken und 2:1 gegen BW Concordia Viersen II gewann, und damit ins Halbfinale einzog, war für DFC II und Concordia Viersen II im direkten Duell nach einem 1:1-Unentschieden bereits nach der Vorrunde Schluss.

Im ersten Halbfinale setzte sich Viersen dann mit 4:2 gegen die SG Dülken II durch. Zweimal mussten die Viersener allerdings den Ausgleich hinnehmen. ASV II gewann anschließend mit 3:0 gegen Boisheim. Im Spiel um Platz drei setzte sich Dülken im Neunmeterschießen knapp mit 6:5 gegen Boisheims Reserve durch.

Das Finale war dann eine klare Sache: Emirhan Kaya, Tobias Hansen, Ivan Jajetic, Deniz Karli und Mustafa Sala sorgten für eine komfortable 5:0-Führung der Viersener. Das Tor der Süchtelner durch Hakan Yuzeir war nur noch der Treffer zum 5:1-Endstand. „Wenn man sich aber die ersten beiden Spiele ansieht, wäre alles andere als der Turniersieg auch eine Enttäuschung gewesen. Es war spielerisch eine gute Sache von uns und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der Turniersieg ist daher auch hochverdient“, sagte Viersens Trainer Christian Prillwitz.

Ergebnisse, Gruppe A: 1. 1. FC Viersen II (6 Punkte 10:0 Tore); 2. TSV Boisheim II (3 Punkte 2:4 Tore); 3. SC Viersen-Rahser II (0 Punkte 0:8 Tore)