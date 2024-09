– Foto: Jani Pless

1. FC Normannia Gmünd: "Letztlich ist der Sieg verdient, keine Frage" Die Blaskic-Elf setzt sich mit 3:2 in Zuzenhausen durch und verschafft sich Luft.

Nach der Niederlage gegen die SG Sonnenhof Großaspach sind die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter und Zlatko Blaskic ruhig geblieben, was den allgemeinen Start in die Saison angeht. In dem Wissen, dass man im Idealfall, mit der richtigen Einstellung, auswärts nachlegen kann, idealerweise dreifach. Das ist der Normannia mit einem 3:2-Erfolg bei Aufsteiger Zuzenhausen gelungen. Am Ende jedoch ist es noch einmal richtig dramatisch geworden.

Gestern, 15:00 Uhr FC Zuzenhausen Zuzenhausen 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 2 3 In der ersten Halbzeit haben die Zuzenhausener den Normannen eine Menge Platz geboten, den diese aber nur selten zu nutzen wussten, was Blaskic ärgerte. Einmal aber waren sie zur Stelle, als der junge Nico Molinari sich den Ball schnappte, am Torwart vorbeilief und zur Führung einschob (23.). „Wir haben aber viel zu viele technische Fehler gemacht, waren unsauber und haben dadurch immer recht schnell wieder den Ball verloren“, monierte Blaskic. Mit dem Halbzeitpfiff dann brachten die Gastgeber eine schöne Flanke in die Mitte, in der Dominik Zuleger den Ball volley zum 1:1 ins Netz beförderte (45.+1), es war das i-Tüpfelchen für Blaskic.

Nachdem die Halbzeitansprache durchaus etwas lauter ausgefallen war, kamen die Normannen fast perfekt in den zweiten Durchgang, wenngleich durch eine schöne Einzelaktion. Nico Molinari dribbelte sich gleich durch zwei Gegenspieler, zog in die Mitte und versenkte das Leder im kurzen Eck zur neuerlichen Führung (46.). In der Folge präsentierten sich die Gmünder stark, hatten das Spielgeschehen im Griff und drängten auf das 3:1. Dies sollte folgen, allerdings durch einen Standard. Nils Staiger bediente Calvin Körner, der per Kopf auf 3:1 für die Blaskic-Elf stellte (64.). Spätestens jetzt hätte die Normannia das Spiel beruhigen sollen, was jedoch nicht gelang und worüber Blaskic den Kopf schüttelte. „Uns fehlt es da an Cleverness, an Abgezocktheit, da agieren wir immer noch viel zu nervös in vielen Bereichen“, so der FCN-Trainer. So machten es die Normannen dann noch einmal spannend: ein abgefälschter Schuss von Christopher Wild landete zum 2:3 im Tor (78.), was Zuzenhausen natürlich noch einmal beflügelte. Das änderte sich auch nicht, als Yannick Heinlein Niklas Kalafatis foulte und dafür Gelb-Rot sah (80.).