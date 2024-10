– Foto: Jani Pless

1. FC Normannia Gmünd: "Die Wichtigkeit dieser Partie ist spürbar" In der Oberliga muss der 1. FC Normannia Gmünd zur TSG Backnang.

In der Fußball-Oberliga tritt der 1. FC Normannia Gmünd am Samstag (14 Uhr) bei der TSG Backnang an, der alten Heimat von Gmünds Trainer Zlatko Blaskic.

Die 2:3-Niederlage gegen den TSV Essingen ist aufgearbeitet, wenngleich Derbyniederlagen natürlich besonders wehtun. „Wir haben es in den ersten 30 Minuten einfach verpasst, das Spiel zu entscheiden", wirft Blaskic einen kurzen Blick in den Rückspiegel, möchte diesen verpassten Chancen aber auch nicht länger nachtrauern. Das funktioniert ohnehin nicht, denn das nächste wichtige Duell steht bereits an, wie in jeder Woche. Wenn man so will, ist die Normannia aktuell der Tabellenführer vom Rest der Liga.

Der siebte Platz mit 16 Punkten steht aktuell zu Buche. Der VfR Aalen auf dem sechsten Rang ist mit 22 Punkten schon weit weg. Auf dem 15. Platz rangiert der FV Ravensburg – mit drei Zählern weniger als der FCN auf dem Konto. „Deswegen dürfen wir uns vom siebten Platz nicht blenden lassen. Die Liga ist wahnsinnig eng beieinander, uns ist bewusst, dass wir weiter punkten müssen“, sagt Blaskic. Wenn er auch schon lange nicht mehr im Verein tätig ist, so kennt Gmünds Trainer die Backnanger natürlich dennoch gut, wohnt nicht weit vom Sportplatz entfernt. „Das ist ein Gegner, der defensiv sehr konzentriert agiert und eine erfahrene Mannschaft auf den Platz bringt“, sagt Blaskic. Die Backnanger sind Zehnter, mit einem Punkt weniger auf dem Konto, was noch einmal die Dichte in der Liga unterstreicht.