1. FC Monheim scheidet trotz guter Leistung gegen den SV Sonsbeck aus

Obwohl die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gegen den Ligakonkurrenten SV Sonsbeck eine starke Leistung abgerufen haben, zogen sie am Ende knapp den Kürzeren – 1:2 (1:1).

Von Beginn an nahmen die Gastgeber das Heft des Handelns in die Hand, während sich der SV vor allem auf die eigene Defensive konzentrierte. Zunächst rückte Lippold in der sechsten Spielminute in den Vordergrund, aber seine scharf getretene Ecke wurde noch im letzten Moment vom Sonsbecker Keeper entschärft. „Im Zentrum war noch sehr viel Betrieb. Hier hätte auch noch etwas passieren können. Mit wie viel Energie wir bereits ins Spiel gestartet sind, hat uns gefallen“, sagte der Coach.

Monheimer vergeben Chancen

Nach einem sehr ansehnlichen Spielzug setzte sich Tom Hirsch auf der linken Außenbahn durch und bediente Aleksandar Bojkovski, dessen Kopfball zur Ecke abgewehrt wurde (8.). Wenige Sekunden später setzte der Stürmer den nächsten Kopfball knapp am Tor vorbei (9.). Nachdem Nowicki einen Abschluss der Gäste pariert hatte (21.), scheiterte Hirsch mit einem Abschluss (27.). Nach einer Ecke von Sebastian Spinrath traf Joshua Sumbunu per Hacke zur Führung (30.). Dann nahm Merveil Tekadiomona einen Flugball per Brust an, den er an Bojkovski weiterleitete – sein Dropkick flog jedoch übers Tor (42.). Durch einen Konter konnten die Sonsbecker zum 1:1 (44.) ausgleichen.

Im zweiten Durchgang vergab Spinrath eine weitere Gelegenheit (49.), bevor Nowicki erneut zur Stelle war (51.). Anschließend verlor Youssef El Boudihi in der eigenen Hälfte das Spielgerät, und ein Sonsbecker lief frei auf Nowicki zu. Den ersten Versuch konnte der Schlussmann noch parieren, bevor ein weiterer Spieler den zweiten Versuch zum 2:1 nutzte (66.). In der Schlussphase warfen die Hausherren alle Kräfte nach vorne, während der SV immer wieder auf Konter setzte (76./82.). Nachdem Assani Lukimya nach einer Ecke eine hochkarätige Chance vergeben hatte (90.), musste sich der FCM aus dem Niederrheinpokal verabschieden.

FCM: Nowicki – Salau, Lippold, El Boudihi (69. Lukimya), Hirsch, Bojkovski, Sumbunu, El Mouhouti (85. Hashimoto), Tekadiomona, Spinrath, Polakowicz (79. Kanschik).