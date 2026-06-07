1. FC Monheim - Ratingen 04/19 - der Liveticker Oberliga Niederrhein: Sollte Ratingen 04/19 einen möglichen Patzer von Tabellenführer VfB 03 Hilden ausnutzen wollen, so muss ein Sieg beim 1. FC Monheim her. FuPa Niederrhein ist live vor Ort und versorgt euch mit einem ausführlichen Ticker. von Linus Bien · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Ratingen 04/19 und VfB Hilden im Fernduell im Ticker – Foto: IMAGO/Fotostand

Viel hat sich zur Vorwoche nicht geändert: Ratingen 04/19 bleibt mit einem Minuspunkt Jäger von VfB 03 Hilden und muss weiter auf einen Patzer des Spitzenreiters hoffen, um den Regionalliga-Traum wahr werden zu lassen. Am letzten Spieltag der Oberliga tickert FuPa Niederrhein für euch live vor Ort die Partie zwischen dem 1. FC Monheim und Ratingen 04/19. Anpfiff ist am Sonntag, den 7. Juni um 15.30 Uhr.

Stimmungskiller war am vergangene Spieltag sicherlich, als VfB in letzter Sekunde den Siegtreffer gegen Monheim gemacht hat. Denn zu dem Zeitpunkt hatte Ratingen im eigenen Stadion bereits die DJK Adler Union Frintrop besiegt und alle Blicke richteten sich auf die Smartphones, um den Liveticker aus Hilden zu verfolgen. Pflichtsieg mit dem Vertrauen nach St. Tönis Damian Apfeld und seine Mannschaften werden diesen Nackenschlag sicherlich in der Trainingswoche abgeschüttelt haben und vollste Konzentration auf einen Gegner richten, der dem Spitzenreiter schon erhebliche Probleme bereitet hat.