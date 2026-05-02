1. FC MG nimmt Türkiyemspor letzte Chance, Abbruch in Wickrath Bezirksliga 3: Sportfreunde Neuwerk gewinnt bei DJK Fortuna Dilkrath und verkürzt den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch – Treffer von Berkan Dursun und Lasse Buschmann sorgen für klare Verhältnisse. von André Nückel · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser

SF Neuwerk im Einsatz. – Foto: Markus Verwimp

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Sportfreunde Neuwerk gewinnt bei DJK Fortuna Dilkrath und hält den Druck auf OSV Meerbusch hoch. Zwei schnelle Tore nach der Pause entscheiden die Partie. UPDATE: Der 1. FC Mönchengladbach gewinnt das Kellerduell gegen Türkiyemspor Mönchengladbach und nimmt dem Konkurrenten wichtige Hoffnung. In Wickrath sorgt ein mutmaßliches Gewitter für einen Spielabbruch.

Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit. Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.