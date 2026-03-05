 2026-03-05T07:49:35.839Z

1. FC MG braucht in Wickrath Punkte, Viersen will Heimvorteil nutzen

Bezirksliga 3: Der 1. FC Mönchengladbach braucht am Freitagabend etwas Zählbares beim TuS Wickrath. Am Sonntag empfängt der 1. FC Viersen Thomasstadt Kempen.

1. FC MG im Fokus.
1. FC MG im Fokus. – Foto: Diana Horster

Spieltag 22 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der 1. FC Mönchengladbach braucht am Freitagabend etwas Zählbares beim TuS Wickrath. Am Sonntag empfängt der 1. FC Viersen Thomasstadt Kempen. Die Top-Teams haben allesamt den tabellarischen Vorteil - Niederlagen wären überraschend.

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00live
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:00
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30live
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30live
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

