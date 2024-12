1. FC Köln U21 verbucht knappen Erfolg gegen SC Rot-Weiß Oberhausen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024 14.00 Uhr

Austragungsort: Köln

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 17

Spielbericht: 1. FC Köln U21 gegen SC Rot-Weiß Oberhausen 3:2 (0:1)

Köln. Die Geißböcke und der SC Rot-Weiß Oberhausen liefern sich am Samstag ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Schiedsrichter Patrick Holz hat alle Hände voll zu tun. Sage und schreibe acht Karten inklusive eines Platzverweises verteilt der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Die Partie kommt nur schwerfällig in Schwung. Endlich, nach 28 Minuten erzielt Tarsis Bonga den ersten Treffer und verschafft den Gästen die Führung. Der Ausgleich folgt erst nach dem Seitenwechsel in der Mitte der zweiten Halbzeit: Diesmal setzt Jonas Saliger das Leder ins Netz (64). Es folgt eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schießt Jonas Saliger: Wieder Köln (70), gefolgt von Moritz Stoppelkamp (SC Rot-Weiß Oberhausen) Minute 76. Es steht 2:2.

In den letzten Minuten versuchen die Kölner durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Georg Strauch ersetzt Meiko Wäschenbach und Jakob Krautkrämer für Jaka Cuber Potocnik.

Der Kölner Mannschaft eröffnet sich in der Nachspielzeit eine letzte Chance, das Spiel zu machen. Oliver Issa Schmitt kann in der dritten Minute der Nachspielzeit erfolgreich abschließen und holt so den Sieg für Köln (93). Die Oberhausener rutschen auf Platz vier ab.

Tore fallen keine mehr. In Spielminute 93 handelt sich der SC Rot-Weiß Oberhausen noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Die Aufstellungen: 1. FC Köln U21 - SC Rot-Weiß Oberhausen

FC Köln U21: Mikail Özkan (8), Meiko Sponsel (2), Luca Kilian (19), Maximilian Schmid (21), Oliver Issa Schmitt (7), Marco Höger (37), Jaka Cuber Potocnik (9), Jonas Saliger (20), Meiko Wäschenbach (17), Alessandro Blazic (24), Elias Geoffrey Bakatukanda (22)

SC Rot-Weiß Oberhausen: Denis Donkor (18), Eric Babacar Gueye (11), Tarsis Bonga (30), Moritz Stoppelkamp (10), Matona-Glody Ngyombo (17), Kerem Yalcin (13), Tanju Öztürk (25), Timur Mehmet Kesim (9), Kevin Kratzsch (22), Michel Niemeyer (29), Nico Klaß (14)

Schiedsrichter: Patrick Holz

Assistent: Jonas Grütter

Assistent: Luca Maurer



