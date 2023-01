1. FC Kleve fällt auf Abstiegsplatz zurück Der Oberligist verliert trotz einer engagierten Vorstellung das wichtige Nachholspiel bei TuRU Düsseldorf mit 0:1. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar bringt sich in der Begegnung selbst um den verdienten Lohn.

Der Oberligist 1. FC Kleve ist mit einer Niederlage aus der Winterpause gekommen. Die Rot-Blauen unterlagen am Sonntag mit 0:1 (0:1) im Nachholspiel bei der Turn- und Rasensport Union Düsseldorf und fielen auf einen Abstiegsplatz zurück. Ein Treffer von Angreifer Batuhan Özden (35.) genügte dem Gastgeber, der ebenfalls tief im Tabellenkeller steht. Schon im Hinspiel hatte sich der Oberliga-Dino mit 1:0 am Bresserberg durchgesetzt.

„Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, war das Ergebnis“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar, der auf den verletzten Kapitän Fabio Forster verzichten musste. In der Innenverteidigung lief durchaus überraschend Dano Evrard an der Seite von Routinier Nedzad Dragovic auf. Tim Haal nahm auf der Bank Platz.

Der 1. FC Kleve agierte auf dem Kunstrasenplatz in der Landeshauptstadt gleich dominant. Beide Teams liefen frühzeitig an, der Druck war hoch. Pascal Hühner (30.) versuchte es mit einem guten Schuss aus der Distanz. Auch Mike Terfloth und Luca Thuyl hätten bereits im ersten Durchgang treffen können. Die Düsseldorfer, bei denen in der Schlussphase der Ex-Klever Maxwell Bimpeh eingewechselt wurde, zeigten offensiv wenig.

Das hielt TuRU-Stürmer Batuhan Özden nicht davon ab, in der 35. Minute zum entscheidenden 1:0 einzuschieben. Bei einer Flanke von der rechten Seite stand der 26-Jährige völlig frei, diesen Raum wusste er kaltschnäuzig zu nutzen. „Das Tor fiel absolut aus dem Nichts. Daher hatte ich in der Pause auch kaum etwas zu korrigieren. Die Jungs hatten ein richtig starkes Spiel abgeliefert“, so Akpinar, der zuletzt drei intensive Trainingswochen für seine Kicker auf die Beine gestellt hatte. „Wir haben immer wieder starke Spielzüge gezeigt, der Ball lief gut. Rund um den Strafraum fehlte dann mitunter der Abschluss.“