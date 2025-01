1. FC Gievenbeck: Nächster Kinderhauser kehrt im Sommer zurück

„Nach einer nahezu kompletten FCG- Jugend sowie einem kurzen Abstecher zum SC Preußen Münster hat sich Felix in den letzten vier Jahren zu einem der besten Zentrumsspieler in der Westfalenliga entwickelt“, sagt Gievenbecks im Sommer scheidender Sportlicher Leiter Carsten Becker und führt aus: „Es macht uns froh, dass er jetzt bei seinem Heimatverein zeigen will, dass er auch Oberliga kann“.

Sein Nachfolger Jens Truckenbrod ergänzt: „Mit Felix verpflichten wir einen laufstarken, zweikampfstarken und spielintelligenten Zentrumsspieler, der uns mit seiner starken Mentalität und seinen Führungsqualitäten sofort weiterhelfen wird."

Der 22 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler begann das Fußballspielen im Alter von fünf Jahren bei den Minikickern des FCG. Zur U13 verabschiedete sich der heutige Medizinstudent zum SC Preußen Münster, wo er unter anderem mit seinen zukünftigen Mitspielern Jonas Tepper, Gentrit Muja und Tom Sikorski zusammenspielte. In der B-Jugend folgte die erste Rückkehr zum FCG und eine erfolgreiche Zeit mit Louis Martin, Niklas Beil, Alex Wiethölter und Fabian Witt, der ebenfalls zur kommenden Saison zurück nach Gievenbeck wechselt. Nach der U19 zog es Ritter schließlich nach Kinderhaus, wo er bis dato in vier Spielzeiten als Stammspieler auf 100 Ligaspiele und 15 Tore kommt.

„Durch das erste Gespräch mit Torsten und Steffen war ich direkt angezündet, wieder für den FCG und erstmals in der Oberliga zu spielen“, sagt der Neuzugang selbst zum bevorstehenden Wechsel: „Nach vier tollen Jahren in Kinderhaus habe ich Bock auf eine neue sportliche Herausforderung. Ich kenne bereits viele Jungs aus der Mannschaft und drumherum. Dazu wohnt meine Familie keine 500 Meter vom Platz entfernt“. Ritter verbindet mit dem FCG „unfassbar viele schöne Momente und Freundschaften. Der Verein steht für Kontinuität und für einen klaren Plan, der zur tollen Entwicklung in den letzten Jahren geführt hat."