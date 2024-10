1. FC Frankfurt jagt Spitze, brisantes Derby beim TuS Sachsenhausen

Am 8. Spieltag der Brandenburgliga kommt es zu richtungsweisenden Begegnungen. Tabellenführer SG Union Klosterfelde reist nach Fürstenwalde, während der 1. FC Frankfurt das Team von Fortuna Babelsberg empfängt. Zudem steht ein ein Derby zwischen TuS Sachsenhausen und dem Oranienburger FC Eintracht 1901 an.

Der Tabellenzehnte MSV 1919 Neuruppin trifft auf den Tabellensechsten SV Altlüdersdorf. Nach der 0:2-Niederlage gegen Fortuna Babelsberg und einer Roten Karte für Vladimir Di Nedic steht Neuruppin unter Zugzwang. Altlüdersdorf reist mit einem 2:0-Sieg gegen Fürstenwalde im Rücken an und will den positiven Lauf fortsetzen. Besonders Konrad Korczynski war zuletzt in Topform und wird auch in Neuruppin für Gefahr sorgen.