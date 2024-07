1. FC Finowfurt: Spielertrainer Dominic Wilke über die Saisonziele

Im Gespräch mit FuPa gibt Dominic Wilke, Spielertrainer des 1. FC Finowfurt, Einblicke in die abgelaufene Saison, die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit und die personellen Veränderungen im Team. Nach einer enttäuschenden Saison mit dem Abstieg in die Kreisliga Ost Oberhavel/Barnim, legt der Verein großen Wert auf eine intensive und gemeinschaftliche Vorbereitung. Wilke spricht über die Herausforderungen, den Einsatz seiner Spieler und die wichtigen Neuzugänge, die frischen Wind in das Team bringen sollen.