1. FC Düren trennt sich vom Trainerteam

Auch der Vertrag von Carsten Wissing wird nicht verlängert. – Foto: Michael Schneiders

Der 1. FC Düren sorgt am Dienstag für einen Paukenschlag. Wie der Regionalligist mitteilt, werden die Verträge der Trainer Carsten Wissing und Martin Grund nicht verlängert. Stattdessen wird es zur Saison 2024/25 einen neuen Cheftrainer an der Westkampfbahn geben.

Erst am Montag gab der FCD bekannt, dass Ex-Nationalspieler Adam Matuschyk ab sofort als spielender Sportdirektor arbeiten und damit eine wichtige Rolle im Verein einnehmen wird. Der 35-Jährige teilt zur Entscheidung mit: „Carsten Wissing und Martin Grund haben eine hervorragende Arbeit geleistet und maßgeblich zum Erfolg unseres Teams in dieser Saison beigetragen. Ihre Professionalität und ihr Engagement sind bemerkenswert, und wir sind ihnen für ihren Einsatz zutiefst dankbar.“ Als Ex-Coach Boris Schommers im Oktober zum MSV Duisburg in die 3. Liga wechselte (Schommers ist mittlerweile entlassen, der MSV Duisburg steht vor dem Abstieg in die Regionalliga West und trifft somit bald auf Düren), sprangen Wissing und Grund als bisherige Co-Trainer ein. Beide genießen einen guten Ruf, allerdings wird nach den drei Topspielen im Mai ihr Engagement in Düren beendet sein. "Diese Entscheidung wurde nach eingehender Beratung zwischen dem Präsidium des Vereins und den Trainern getroffen", teilt Düren mit.

Zwei Leistungsträger verloren, dennoch ein guter Platz acht

Düren hat in der Frühphase der Saison oben mitgemischt, musste aber nach dem Abgang von Coach Schommers auch zwei wichtige Stammspieler abgeben: Torjäger Kevin Goden wechselte in die 3. Liga zu Waldhof Mannheim, Anas Bakhat hat sich Alemannia Aachen angeschlossen und stieg mit dem TSV bekanntlich in der vergangenen Woche in die 3. Liga auf.