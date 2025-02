1. FC Düren: Freiwilliger Rückzug aus der Regionalliga?

Wie geht es für den 1. FC Düren weiter: Regionalliga oder Mittelrheinliga? – Foto: Sascha Hohnen

Trotz der 1:2-Niederlage des 1. FC Düren beim SC Wiedenbrück läuft es für den FCD sportlich in der Regionalliga West recht solide. Platz zehn und zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone unterstreichen, dass sich der Fusionsverein in den vergangenen Jahren in der Viertklassigkeit etabliert hat. Allerdings stellt sich die Frage, wie lange Düren noch in der Regionalliga spielen wird.

Die Aachener Zeitung hat zuerst über die Gerüchte berichtet, dass der 1. FC Düren nach dieser Saison freiwillig aus der Regionalliga West zurückziehen könnte. Die Gerüchte haben auch diese Redaktion erreicht und wabern seit Wochen rund um die Westkampfbahn. Auf einen Fragenkatalog der Kollegen hat der Vorstand des FCD bislang nicht reagiert. Düren nach Schleuser-Skandal deutschlandweit in den Medien

Das mag auch damit zusammenhängen, dass Düren zuletzt deutschlandweit ein Thema war. Es geht um einen Schleuser-Skandal. In über 150 Fällen werden drei Hauptverdächtige beschuldigt, reiche Klienten aus China und den Oman über entsprechende Gelder Aufenthaltsgenehmigungen für Deutschland besorgt zu haben. Aus dieser Betrugssumme sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf rund 150.000 Euro an den 1. FC Düren gegangen sein. Wie hier der Zusammenhang besteht? Wolfgang Spelthahn, Vorsitzender des 1. FCD, wurde im vergangenen November bereits im Zuge von Ermittlungen in die Schleuser-Affäre seines Amtes als Dürener Landrat enthoben. Viel los im Vereinsumfeld - Konkurrenz beobachtet den 1. FC Düren