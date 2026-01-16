1. FC Bocholt vermeldet dritten Winter-Abgang

Knapp eine Woche vor dem Wiederbeginn des Ligabetriebs gibt es beim 1. FC Bocholt noch einmal Bewegung im Kader. Maik Amedick, der vor anderthalb Jahren vom SC Paderborn II nach Bocholt gewechselt war, verlässt den Verein nach insgesamt 26 Regionalliga-Einsätzen für die Schwatten.

Shubins und Hirschbergers aufnehmender Verein steht bereits fest

Seinen Stammplatz aus der Vorsaison hat Amedick für die laufende Spielzeit einbüßen müssen. In der ohnehin wackligen Defensive konnte Amedick auch nicht mehr positiv herausstechen. Im Verlauf der Hinrunde wurde in der Defensive personell häufig rotiert, wobei Amedick nur noch sporadisch zum Einsatz kam. In den Planungen von Neu-Trainer René Lewejohann spielt er nun offenbar keine Rolle und stellt damit nach Bogdan Shubin (Bonner SC) und Nicolas Hirschberger (Wuppertaler SV) bereits den dritten Abgang auf Seiten des FCB dar. Auf der Zugangsseite ist acht Tage vor dem Liganeustart gegen den FC Gütersloh (24. Januar) dahingehend noch nichts öffentlich bekannt.

Für den weiteren Saisonverlauf kann sich der Innenverteidiger nun nach einem neuen Verein umsehen. Nach seinen ersten Schritten im Seniorenbereich beim SC Wiedenbrück, Stationen beim SC Paderborn II sowie beim 1. FC Bocholt kennt Amedick die Regionalliga West mit insgesamt 114 Einsätzen bestens und dürfte auch ligaintern ein gefragter Spieler bleiben.

