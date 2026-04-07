 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

1. FC Bocholt muss nach Wiedenbrück, der BVB nach Siegen

Der 1. FC Bocholt gastiert am Mittwoch zum Nachholspiel beim Schlusslicht SC Wiedenbrück - und kann den Niederrhein-Rivalen im Abstiegskampf der Regionalliga West Schützenhilfe leisten. Außerdem empfangen die Sportfreunde Siegen die U23 von Borussia Dortmund.

von André Nückel · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Bocholt reist als Favorit nach Wiedenbrück.
Bocholt reist als Favorit nach Wiedenbrück. – Foto: Jochen Classen

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
SC Wiedenbrück
1.FC Bocholt
SF Siegen

Nach Siegen gegen die SSVg Velbert und den Wuppertaler SV steht der 1. FC Bocholt vor dem Klassenerhalt in der Regionalliga West. Am Mittwoch gastiert die Elf von René Lewejohann beim Schlusslicht SC Wiedenbrück - und die Ostwestfalen müssen zwingend gewinnen: Der Rückstand auf den SV Rödinghausen liegt bei sechs Punkten. Gewinnt der FCB, hätte er 36 Punkte und damit 13 Punkte Vorsprung auf den WSV - das wäre der Klassenerhalt. Parallel hoffen Velbert und Wuppertal auf Schützenhilfe gegen Wiedenbrück.

Außerdem empfängt am Mittwoch Aufsteiger Sportfreunde Siegen die U23 von Borussia Dortmund. Während Siegen den BVB überholen und Fünfter werden kann, winkt dem Bundesliga-Nachwuchs Rang drei und damit das Vorbeiziehen am Rivalen FC Schalke 04 II.

Wie die Partie läuft, könnt ihr im FuPa-Liveticker verfolgen - klickt euch rein!

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Regionalliga: SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

Morgen, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
19:30live

>>> Liveticker SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

Regionalliga: Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund U23

Morgen, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
19:00live
Spieltext SF Siegen - Bor.Dortmund II

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

29. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Wuppertaler SV
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Siegen
Sa., 11.04.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück
So., 12.04.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 II
So., 12.04.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Paderborn 07 II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Köln II
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Borussia Dortmund II

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