1. FC Bocholt: Mit Zuversicht in die neue Herausforderung Für den Neusser Sven Schuchardt hält das Jahr 2023 etwas ganz Neues bereit. Nach seiner Rückkehr aus Österreich wird er beim 1. FC Bocholt erstmals als Cheftrainer in einer Liga mit Profistrukturen arbeiten.

Mit seinem ersten Cheftrainerposten in einer Liga mit professionellen Strukturen steht er dafür wieder umso mehr im Fokus. Kein Zweifel, das Jahr 2023 hält für Sven Schuchardt große Herausforderungen bereit.

Dass Schuchardt bei dem Traditionsverein angeheuert hat, liegt auch an dessen Sportlichem Leiter Marcus John. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und schätzen sich. So hat John, der die Bocholter bis zur Winterpause als Interimscoach betreute, Sven Schuchardt mit dem Ziel geholt, dass er mit der Mannschaft im neuen Jahr den Klassenverbleib packt. Über genug Erfahrung im Fußballgeschäft verfügt der Neusser jedenfalls. Nach seiner Zeit als Profi, in der er unter anderem 22 Zweitligaspiele bestritt und die 2003 mit 31 Jahren wegen Sportinvalidität endete, ließ er seine Karriere beim SC Kapellen ausklingen und schaffte mit dem Verein unter Trainer Horst Steffen sogar den Aufstieg in die damalige Verbandsliga. Steffen war auch Ex-Profi und so etwas wie eine Inspiration. „Es war eine sehr erfolgreiche und auch insgesamt lehrreiche Zeit, wo ich einiges mitnehmen konnte“, sagt Schuchardt, wobei der Kontakt bis heute besteht: „Wir tauschen uns regelmäßig aus.“

Inzwischen ist Steffen Trainer beim Drittliga-Primus SV Elversberg, wo Schuchardt kürzlich auch mal hospitieren konnte. „Da kann ich mir schon einiges abschauen“, sagt Schuchardt, der 2007 in Kapellen die Chance erhielt, ins Trainergeschäft hineinzuschnuppern. Das klappte so gut, dass er erkannte, „dass der Trainerjob genau mein Ding ist“. Nach zwei Jahren folgte der Schritt in die Jugend von Borussia Mönchengladbach. Im September 2020 nahm Schuchardt dann erstmals eine Herausforderung im Ausland an und wechselte zu Admira Wacker Mödling, wo er als Co-Trainer unter Ex-Nationalspieler Patrick Helmes arbeitete und später selbst Cheftrainer der „Juniors“ und der U18 war. „Bei Admira habe ich eine schöne Zeit gehabt. Dennoch war es aber immer mein Ziel, in Deutschland einen höherklassigen Verein zu übernehmen“, erklärt Schuchardt. Zudem ist mit dem Job in Bocholt auch eine Rückkehr in die Heimat verbunden. „Meine gesamte Familie wohnt in der Region und ich habe nie die Absicht gehabt, hier dauerhaft wegzuziehen“, erklärt Schuchardt. Sein Sohn Jan-Lars spielt beim Bezirksliga-Primus VfL Jüchen/Garzweiler.