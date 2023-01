1. FC Bocholt lässt dem TSV Meerbusch im Test keine Chance Der Regionalligist schlägt den Oberliga-Klub überzeugend mit 6:1 (2:1). Ein Probespieler der "Schwatten" überzeugt im Testspiel.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt präsentierte sich im Freundschaftsspiel gegen den TSV Meerbusch in starker Frühform. Mit 6:1 (2:1) setzte sich das Team von Trainer Sven Schuchardt durch.

Noch immer ist unterdessen unklar, ob Probespieler Falaye verpflichtet wird. Der 24-Jährige ist gelernter Mittelstürmer, allerdings kann er auch auf den Außenbahnen kicken. Der Angreifer kam im Jahr 2018 aus Kanada nach Deutschland, wo er zunächst beim Verbandsligisten TSV Berg unter Vertrag stand. Nach Stationen in Portugal, beim VfB Hilden und Alemannia Aachen ist der Routinier nun auf der Suche nach einem neuen Klub. Eine Entscheidung dürfte zeitnah fallen, Falaye konnte im Test gegen den TSV Meerbusch zweifelsohne Argumente für sich sammeln.

„Ich freue mich, dass wir so viele Tore erzielt haben. Für uns galt es, erneut etwas auszuprobieren, aber auch zu zeigen, dass wir die eine oder andere Sache verbessert haben. Das ist uns gut gelungen“, sagte Bocholts Coach Sven Schuchardt. Er sah ein Spiel, in dem die Gastgeber aus dem Nichts in Führung gegangen waren: Top-Stürmer Sebastian van Santen konnte nach einer Flanke ungehindert zum 0:1 aus Bocholter Sicht einnetzen. Zehn Minuten waren zu dem Zeitpunkt gespielt.

Noch vor dem Pausenpfiff konnten Kevin Grund (15.) durch einen direkt verwandelten Freistoß sowie Stürmer Marvin Lorch (31.) die Partie allerdings drehen. Im zweiten Durchgang legten Malek Fakhro (61.), Max Mahn (76.) sowie Probespieler Oluwabori Falaye (79., 84.) weitere Treffer nach. "Wir hatten dann viel Ballbesitz, haben immer wieder Dreiecke gebildet, Kombinationen gezeigt und waren ballsicher. Wir haben da konsequent weiter nach vorne gespielt", sagte Schuchardt. Es war der letzte Test, bevor am kommenden Samstag der Liga-Alltag in der Regionalliga West zurückkehrt. Zu Gast in der Gigaset Arena ist dann Fortuna Köln (Sa., 28.01. um 14 Uhr).

1. FC Bocholt Wickl (62. Reck) – Voelcke (72. Heveling), Winking (46. Stojanovic), Hanraths, Beckert (46. Obst) – Schumacher, Grund, Windmüller, Lorch – Falaye , Fakhro (62. Mahn)