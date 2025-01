1. FC Bocholt: Generalprobe verloren, Vertrag mit Spieler aufgelöst

Der 1. FC Bocholt hat am Samstag seine Regionalliga-Generalprobe spät beim BSV Kickers Emden verloren. Da war Ali Barak schon nicht mehr dabei, denn der Vertrag des Verteidigers wurde aufgelöst.

Anfang November lief Barak das letzte Mal für den FCB in der Regionalliga West auf; beim 1:1 gegen RW Oberhausen wurde der 21-Jährige zur Pause ausgewechselt. Ab sofort sucht er eine neue Herausforderung - nach nur acht Einsätzen in der Hinrunde verständlich. Insgesamt lief der ehemalige Jugendspieler von Bayer 04 Leverkusen, der 2023 von Roda Kerkrade nach Bocholt kam, in 30 Pflichtspielen für Bocholt auf.

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer beim 1. FC Bocholt, teilt in den Vereinsmedien mit: „Wir danken Ali für sein Engagement für den Verein und wünschen ihm nur das Beste für die weitere Zukunft.“