1. FC Bocholt geht Kooperation mit dem FC Schalke 04 ein

Mit den Teams in der U19, U17 und U15 tritt der 1. FC Bocholt jeweils in der höchsten Amateurklasse- der Niederrheinliga auf. Ein Umstand, der offenbar auch die größeren Klubs der Umgebung aufhorchen lässt. Auch das Zweitliga-Schwergewicht FC Schalke 04 wurde auf die Jugendabteilung des FCB aufmerksam und erhofft sich in einer offiziellen Kooperation eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Beide Seiten sollen profitieren

"Der 1. FC Bocholt ist für seine exzellente Jugendarbeit bekannt, alle Jugendteams spielen durchgängig in den höchsten Klassen. Die geografische Lage ist zudem für uns sehr spannend”, erklärt Marcel Pomplun, Sportlicher Leiter U9 bis U16, gegenüber den Vereinsmedien des FC Schalke. „Der 1. FC Bocholt wird im Rahmen der Kooperation Einblicke in die Arbeit der Knappenschmiede erhalten. Geplant sind gemeinsame Hospitationen, Fortbildungen sowie Scoutingmaßnahmen. Im Vorfeld fand ein sehr spannender Austausch mit den Verantwortlichen statt. Beide Seiten werden von der Kooperation profitieren, denn am Ende wollen beide Clubs ihren Spielern bestmögliche Entwicklungsvoraussetzungen bieten.”

Während die Schalker sich mit der Kooperation wohl auch ein Vorrecht gegenüber anderen Vereinen auf vielversprechende Talente aus den Reihen der Bocholter erhoffen wird, können Jugendtrainer vom Know-How-Transfer aus der Gelsenkirchener Knappenschmiede profitieren.