1. CfR vermeldet hochkarätigen Neuzugang

Obwohl die Wechselfrist noch gar nicht begonnen hat, kann der 1. CfR Pforzheim einen hochkarätigen Neuzugang vermelden. Vom polnischen Erstligisten Lechia Gdansk wechselt Mykola Musolitin (Коля Мусолитин) an die Enz. Davor spielte der 23jährige bei Valmiera FC (Lettland) und Chornomorets Odessa. Bereits mit 16 wurde er in die Auswahl seines Landes berufen. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte Myko 2019 mit der ukrainischen Nationalmannschaft, als er mit seinem Team die U20 Weltmeisterschaft gewann. Nun unterzeichnete er beim 1. CfR einen Vertrag bis 2024.Der in Odessa geborene Ukrainer kam vor kurzem mit seiner Familie nach Deutschland und landete in Freudenstadt. Auch sein kleiner Bruder spielt inzwischen beim 1. CfR – bei den U19-Junioren.