0:6-Dämpfer vs. 6:0-Euphorie: Wer gewinnt das Duell der „Rumpf-Elfen“?

Die SpVg Frechen muss wie auch der SSV Merten auf einiges an Stammpersonal verzichten. – Foto: Nick Förster

Das Echo der 0:6-Niederlage in Hennef hallt in Frechen noch immer nach, während der SSV Merten zeitgleich mit einem eigenen 6:0-Kantersieg gegen Düren überzeugte. Doch wer glaubt, dass die Vorzeichen für diesen Sonntag damit klar sind, verkennt die personelle Situation hinter den Kulissen. Beide Lager werden derzeit von einer beispiellosen Ausfallwelle überrollt.

„Tough to take – das Ergebnis war natürlich sehr hart. Eine Niederlage unter diesen Umständen kann passieren. Am Ende sind es null Punkte, aber es gibt dafür auch keine Minuspunkte. Von daher müssen wir das Spiel abhaken", ordnet Özbay ein.

Für Okan Özbay und seine Frechner geht es nach dem schwarzen Wochenende vor allem darum, die mentale Stabilität wiederzufinden. Dass mit Merten nun ein Team anrückt, das seit fünf Spielen ungeschlagen ist und laut Özbay bereits am Kader für höhere Aufgaben bastelt, macht die Aufgabe zu einem echten Härtetest.

"Champions-League-Kader" beim SSV Merten

Mit dem SSV Merten komme nun noch mehr Qualität als Gegner auf dem Platz. "Das ist eine Mannschaft mit einem Top-Kader, die sich momentan einen ‚Champions-League-Kader‘ für die kommende Saison aufbaut – die Möglichkeiten dort sind enorm. Es wird eine Mammutaufgabe, auch wenn wir zu Hause spielen. Wir müssen als Einheit auftreten – vor allem defensiv darf kein Schritt zu wenig gemacht werden, um Punkte mitzunehmen. Merten geht als klarer Favorit in die Partie, erst recht unter den aktuellen Umständen. Wir rechnen uns erst einmal nichts aus, sondern konzentrieren uns nur auf uns. Was den Kampf betrifft, wollen wir keine Abstriche machen. Die etwas längere Pause seit dem letzten Spiel war gar nicht mal so schlecht. Personell bleibt die Lage eine Extremsituation, das wird sich so schnell nicht ändern. Wir schauen, wer zur Verfügung steht, und werden dann 90 Minuten lang alles geben, um die Punkte hierzubehalten.“

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SpVg Frechen 20 Frechen SSV Merten SSV Merten 15:30 live PUSH