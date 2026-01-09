0:4: Wuppertaler SV wird zum Auftakt eiskalt erwischt

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Monheim ging auf dem Kunstrasen mit dem ersten Angriff in Führung – 1:0 (1.). Der WSV steckte den Rückstand ordentlich weg und erarbeitete sich selber Chancen. Zunächst vergaben Aldin Dervisevic und Chestron Oostwoud (10.). Dann wurde ein Schuss von Amin Bouzraa soeben noch an die Latte gelenkt (12.)
Wunderlich hatte fast den kompletten Kader zur Verfügung, es fehlten nur Vincent Schaub und Jeff-Denis Fehr sowie die Langzeitverletzten Semir Saric und Muhammed Bejdic. Nachdem das Team in dieser Woche angesichts der gesperrten Plätze in Wuppertal fast nur in der Halle und athletisch trainieren konnte, brauchte es seine Zeit, um in den Rhythmus zu kommen. Die Partie verlief Mitte der ersten Halbzeit ausgeglichen. Torchancen waren auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen.
Vor der Pause passierte dann aber doch noch etwas: Monheim fand wieder den Weg nach vorne – und traf zum 2:0 (39.). Metz hatte eine Hereingabe von Emin Safikhanov falsch eingeschätzt. Der Ball senkte sich hinter ihm in die Maschen. Mit dem Rückstand ging es für den WSV in die Pause.
Der Regionalligist wechselte kräftig durch – und verschlief erneut den Start. Zwar scheiterte Alwin Weber nur knapp und verpasste den 1:2-Anschluss, im Gegenzug erhöhte Monheim nach einem Fehler von Metz, der den Ball nicht festhalten konnte, auf 3:0 (51.). Kaum war der Ball wieder im Spiel, stand es 4:0 (52.). Monheim hatte zu diesem Zeitpunkt eine fast perfekte Chancenverwertung, war aber auch engagiert.
Der WSV schaffte die Trendwende nicht. Im Gegenteil: Der Gastgeber traf den Pfosten (69.). Die Rot-Blauen ließen sich zwar vor dem gegnerischen Tor blicken, waren aber offensiv harmlos, auch bei Standards. So blieb es bei der klaren Niederlage.
Am Montag (12. Januar) fliegt der WSV in ein Trainingslager in die Türkei. Dort trifft das Team in Testspielen auf den FSV Zwickau (14. Januar) und den Chemnitzer FC (17. Januar). Die Saison geht am 24. Januar weiter mit dem Derby gegen die SSVg. Velbert (14 Uhr, Stadion am Zoo).
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: