0:4: Wuppertaler SV wird zum Auftakt eiskalt erwischt

Der WSV schaffte die Trendwende nicht. Im Gegenteil: Der Gastgeber traf den Pfosten (69.). Die Rot-Blauen ließen sich zwar vor dem gegnerischen Tor blicken, waren aber offensiv harmlos, auch bei Standards. So blieb es bei der klaren Niederlage.

Am Montag (12. Januar) fliegt der WSV in ein Trainingslager in die Türkei. Dort trifft das Team in Testspielen auf den FSV Zwickau (14. Januar) und den Chemnitzer FC (17. Januar). Die Saison geht am 24. Januar weiter mit dem Derby gegen die SSVg. Velbert (14 Uhr, Stadion am Zoo).

