0:15 - BG Überruhr geht gegen Arminia Klosterhardt unter

BG Überruhr taumelt dem Abstieg entgegen. – Foto: Marcel Eichholz

Eine Saison zum Vergessen durchlebt aktuell Blau-Gelb Überruhr. Der Landesliga-Absteiger ist die Schießbude der Liga. Den nächsten traurigen Höhepunkt gab es im Heimspiel gegen Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt. Satte 15 Gegentore kassierten die Blau-Gelben, bei den wohl nur die kühnsten Optimisten noch an den Klassenerhalt glauben.

Nur etwas mehr als eine Stunde machte der Gast aus Klosterhardt ernst. Zwischen der 9. und 72. Spielminute erzielte der ambitionierte Bezirksligist alle 15 Treffer. Zur Pause führten die Oberhausener bereits mit 8:0. Mit vier Treffern zeichnete sich Jan-Niklas Pia als treffsicherster Torschütze des Tages aus. Samel Zegadlo traf dreifach, jeweils einen Doppelpack schnürten Hamza Velic, Aiman-Mohammed Faraj und Melvin Glogic. Außerdem trugen sich Phil Wolf und Max Langerbein in die Torschützenliste ein.

Die Tabelle spricht nach 25 Spieltagen eine eindeutige Sprache. Mit vier Punkten ist Überruhr das abgeschlagene Schlusslicht und dürfte von der Landesliga gleich in die Kreisliga A durchgereicht werden. Mit einem Punkt Vorsprung führt Klosterhardt das Klassement denkbar knapp vor der Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen. Zum großen Showdown der Spitzenmannschaften kommt es am 26. April.

So spielten die Mannschaften

FC Blau-Gelb Überruhr – DJK Arminia Klosterhardt 0:15

FC Blau-Gelb Überruhr: Julius Klaus Witzler, Julian Frings, Andreas Angerer (69. Maurice Aydt), Chafiq Guettari, Noel Tautges, Abbas Ahmed, Adil Lamrini, Draoui Nour-Edine, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Trainer: Sascha Tautges

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin (53. Max Langerbein), Lennart Elias Rühl, Samuel Zegadlo (53. Melvin Glogic), Fabian Abel (53. Niklas Gehrmann), Phil Wolff, Hamza Velic (53. Meik Kunz), Melvin Glogic, Jan-Niklas Pia (53. Aiman-Mohammed Faraj) - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Lena Janine May - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Jan-Niklas Pia (9.), 0:2 Jan-Niklas Pia (13.), 0:3 Hamza Velic (14.), 0:4 Samuel Zegadlo (17.), 0:5 Jan-Niklas Pia (22.), 0:6 Hamza Velic (29.), 0:7 Jan-Niklas Pia (34.), 0:8 Samuel Zegadlo (38.), 0:9 Samuel Zegadlo (46.), 0:10 Phil Wolff (53.), 0:11 Max Langerbein (58.), 0:12 Aiman-Mohammed Faraj (60.), 0:13 Melvin Glogic (66.), 0:14 Aiman-Mohammed Faraj (69.), 0:15 Melvin Glogic (72.)