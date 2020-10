Ohne Neuzugang ins Heimspiel gegen Karbach

Es wurde diskutiert und spekuliert: Kommt bei Fußball-Oberligist Eintracht Trier noch ein neuer Stürmer? Oder gibt’s für die Defensive eine Verstärkung? Stand jetzt lautet die Antwort: weder noch. Der SVE ist zum Ende der Transferperiode am gestrigen Freitag nicht mehr aktiv geworden. „Wir sind geschlossen der Meinung, unseren 23 Spielern im Kader voll zu vertrauen“, sagte Eintracht-Präsident Helmut Meeth auf fupa-Anfrage.

Waren dem SVE letztlich vielleicht auch finanziell die Hände gebunden? Nach fupa-Informationen soll ein Darlehen bislang nicht gebucht worden sein – der Geldgeber soll auf die Rückzahlung pochen. Die Größenordnung der Summe soll in etwa dem Betrag entsprechen, der für die Verpflichtung eines weiteren Spielers zu veranschlagen wäre.

Meeth bestreitet eine bestehende Forderung nicht, sieht aber keinen kausalen Zusammenhang: „Ja, es gibt dieses Loch im Budget, das noch gedeckelt werden muss. Aber es beeinflusst nicht die Liquidität des Vereins. Und es ist nicht der Grund, warum wir derzeit keinen weiteren Spieler hinzugenommen haben.“

Eintracht-Trainer Daniel Paulus blickt dem Heimspiel am heutigen Samstag gegen den FC Karbach (15 Uhr, Moselstadion) mit Spannung entgegen. „Wenn wir es so hinbekommen wie am Mittwoch, als wir den Gegner zu keiner unnötigen Torraum-Aktion eingeladen haben, dann wird das eine offene Partie“, sagte Paulus im Rückblick auf den 3:0-Erfolg unter der Woche in der zweiten Runde des Rheinlandpokals bei der SG Ellscheid.

Der FC Karbach mit dem Ex-Trierer und -Salmrohrer Michael Kohns sowie dem Ex-Koblenzer André Marx ist gut aus den Startlöchern gekommen (elf Punkte aus sechs Spielen). Zudem ist das Team seit drei Partien ohne Gegentor. Paulus: „Der FC Karbach ist eine gestandene Mannschaft in der Oberliga, die körperlich wahnsinnig robust ist. Auf allen Positionen ist individuelle Qualität vorhanden.“

Spannend wird zu beobachten sein, wie der SVE-Coach den Ausfall von Christoph Anton (Gelb-Rot-Sperre) kompensiert und wer das Duell rechts hinten für sich entscheidet (Erhardt oder Jakob). Nicht einsatzbereit ist der angeschlagene Torwart Denis Wieszolek - für ihn wird wie im Pokal Johannes München zwischen die Pfosten rücken.

Wir berichten per Liveticker aus dem Moselstadion. Hier ist der Link dazu.

Verlinkte Inhalte