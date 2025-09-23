Zwote verliert U23-Duell gegen BVB trotz Überzahl

Langeneke wollte den Fokus vorerst auf die Verteidigung des eigenen Tores legen. „Die Defensivarbeit in Rödinghausen war nicht gut, deswegen müssen wir daran arbeiten. In der Kürze der Zeit liegt der Hauptfokus, unabhängig vom Gegner, auf einer besseren Stabilität“, hatte der 48-Jährige vor dem Spiel gesagt. In seiner Startelf rotierte der zwei Mal, David Savic und Simon Vu ersetzten Marius Zentler und Maksym Len. Am Ende stand trotzdem wieder eine Niederlage: Die „Zwote“ unterlag den Dortmundern mit 0:2.

Dabei startete Fortuna gut in die Partie, nahm sich viele Abschlüsse, blieb allerdings ohne Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser ins Spiel und belohnten sich: In der 50. Minute versuchte Keeper Tobias Pawelczyk einen Eckball aus dem Strafraum zu fausten, segelte jedoch unter diesem durch. Dahinter sprang Ben Hüning am höchsten und köpfte den Ball zur BVB-Führung ins Tor. Noch bitterer für die „Zwote“: Savic musste den Platz verletzungsbedingt verlassen.

Die Gäste waren immer wieder über Standards gefährlich, liefen in der 68. Minute nach einer Ecke allerdings in einen Konter. Si-woo Yang spielte den Ball in den Lauf von Deniz Bindemann. Dortmunds letzter Mann, Babis Drakas, setzte zur Grätsche an, traf jedoch nur den frei aufs Tor zulaufenden Düsseldorfer. Folgerichtig zeigte ihm Schiedsrichter Luca Marx die Rote Karte.

Die „Zwote“ spielte in den letzten knapp 20 Minuten somit in Überzahl und drückte auf den Ausgleich, unter anderem traf Connor David Tönnies die Latte. Am Ende waren jedoch die Gäste erfolgreich: Arne Wessels setzte einen Distanzschuss in den rechten Winkel. Bitter für Fortuna, die nun auf Tabellenplatz acht steht.