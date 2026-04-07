Zwote im Halbfinale – TSG Bad Harzburg setzt klares Ausrufezeichen

Mit einem überzeugenden Auftritt sichert sich die zweite Herrenmannschaft der TSG Bad Harzburg den Einzug ins Halbfinale des Krombacher Pokals. Gegen den FC Arminia Adersheim ließ das Team von Beginn an keine Zweifel aufkommen.
Die zweite Herrenmannschaft der TSG Bad Harzburg hat in der 4. Runde des Krombacher Pokals eindrucksvoll ihre Ambitionen unterstrichen. Gegen den FC Arminia Adersheim zeigte die „Zwote“ eine konzentrierte und entschlossene Leistung – und belohnte sich am Ende mit einem deutlichen 7:1-Erfolg.
Von der ersten Minute an war die Marschroute klar erkennbar: Die Gastgeber wollten das Spiel bestimmen und früh für klare Verhältnisse sorgen. Mit hoher Laufbereitschaft, sauberem Passspiel und konsequentem Zug zum Tor setzte die Mannschaft den Gegner unter Druck. Gleichzeitig präsentierte sich die Defensive stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.
Bereits zur Halbzeit spiegelte sich die Überlegenheit im Ergebnis wider – mit einer 3:1-Führung ging es in die Pause. Auch im zweiten Durchgang blieb die TSG spielbestimmend, nutzte ihre Chancen konsequent und baute den Vorsprung weiter aus.
Am Ende steht ein auch in der Höhe verdienter 7:1-Sieg, der den souveränen Einzug ins Halbfinale perfekt macht. Ein Auftritt, der nicht nur das Ergebnis, sondern auch die geschlossene Mannschaftsleistung als klares Statement im Wettbewerb stehen lässt.
TSG Bad Harzburg II – FC Arminia Adersheim 7:1
TSG Bad Harzburg II:
FC Arminia Adersheim: Tufan Dülger, Domenik Koch, Sebastian Gurzynski, Niklas Boller, Ahmed Sayed, Xebat Kaygusuz, Andre Schlinger (46. Holger Barbier), Justin Fricke, Leon Herget, Jan-Luca Billy, Welat Kaygusuz - Spielertrainer: Fernando Calis
Tore: 1:0 (19.), 1:1 Jan-Luca Billy (25.), 2:1 (31.), 3:1 (33.), 4:1 (60.), 5:1 (65.), 6:1 (69.), 7:1 (90.)
Gelb-Rot: Jan-Luca Billy (62./FC Arminia Adersheim/)