Zwote im Halbfinale – TSG Bad Harzburg setzt klares Ausrufezeichen

Mit einem überzeugenden Auftritt sichert sich die zweite Herrenmannschaft der TSG Bad Harzburg den Einzug ins Halbfinale des Krombacher Pokals. Gegen den FC Arminia Adersheim ließ das Team von Beginn an keine Zweifel aufkommen.

Die zweite Herrenmannschaft der TSG Bad Harzburg hat in der 4. Runde des Krombacher Pokals eindrucksvoll ihre Ambitionen unterstrichen. Gegen den FC Arminia Adersheim zeigte die „Zwote“ eine konzentrierte und entschlossene Leistung – und belohnte sich am Ende mit einem deutlichen 7:1-Erfolg.

Von der ersten Minute an war die Marschroute klar erkennbar: Die Gastgeber wollten das Spiel bestimmen und früh für klare Verhältnisse sorgen. Mit hoher Laufbereitschaft, sauberem Passspiel und konsequentem Zug zum Tor setzte die Mannschaft den Gegner unter Druck. Gleichzeitig präsentierte sich die Defensive stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.