"Zwoite" zurück in der Erfolgsspur

Baindt startete stark in die Partie, während Molpertshaus zunächst mit vielen langen Bällen agierte. Nach zehn Minuten fiel bereits der Führungstreffer: Zwei Verteidiger der Gäste liefen sich gegenseitig über den Haufen, Schnez legte den Ball clever in den Rückraum, wo Knisel mit links abzog und den Ball in die Maschen setzte – 1:0. Der SVB blieb dran und belohnte sich kurz darauf erneut. Kostka spielte den Ball auf die linke Seite zu Schnez, der überlegt über den herausstürzenden Keeper ins lange Eck abschloss – 2:0 nach nur 15 Minuten. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Molpertshaus wurde nun präsenter, suchte weiterhin mit langen Bällen seine Stürmer, doch die Baindter Defensive stand stabil und schaltete immer wieder schnell um. Eine Unachtsamkeit brachte Molpertshaus dann wieder ins Spiel – der Ball wurde im Strafraum nicht ausreichend geklärt und landete bei Bayler, der zum 2:1 einschob (37.). Mit einer verdienten 2:1 Führung ging man nach einer starken Anfangsphase in die Pause.

Nach der schwachen Vorstellung gegen WRZ stand für den SV Baindt II ein enorm wichtiges Heimspiel gegen den FV Molpertshaus auf dem Programm. Die „Zwoite“ war gewillt, drei Punkte einzufahren und eine Reaktion zu zeigen. Da Stammkeeper Mohring verletzungsbedingt ausfiel, rückte Manuel Brugger zwischen die Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel stellte Molpertshaus auf eine Dreierkette um – ein Wechsel, der sich zunächst auszahlen sollte. Nach einem Pass in die Tiefe kam ein Angreifer im Strafraum zu Fall, Bosch erwischte ihn leicht – Elfmeter. Ausgerechnet Florian Weiler, bekennender SV-Baindt-Fan im Dress des FV Molpertshaus, trat an und verwandelte den Strafstoß glücklich gegen Aushilfskeeper Brugger zum 2:2-Ausgleich. Bitter für Baindt.

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Philipp Kneisl, der an diesem Tag Spielpraxis in der „Zwoiten“ sammelte, brachte den SVB in der 59. Minute zurück auf die Siegerstraße. Nach einem Dribbling von links zog er von der Strafraumkante ab, der Ball wurde unhaltbar abgefälscht und trudelte ins Netz – 3:2! Baindt bekam nun Oberwasser und drückte auf die Entscheidung. Nach einem langen Ball von Schnez nahm Knisel den Ball technisch stark herunter und vollendete mit dem zweiten Kontakt ins kurze Eck – 4:2 (78.). Die Vorentscheidung. Molpertshaus wirkte nun gebrochen, machte viele Fehler im Aufbauspiel, und einer dieser Patzer führte schließlich zum 5:2-Endstand. Schaffer – frisch aus Tokio zurückgekehrt – spielte clever Schnez frei, der in echter Stürmermanier abschloss und seinen achten Saisontreffer erzielte (83.).

Eine überzeugende Leistung der „Zwoiten“, die über 90 Minuten konzentriert und spielfreudig auftrat. Auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Nächsten Sonntag steht das Derby in Mochenwangen an (Anpfiff 15 Uhr) – mit dem Ziel, den Aufwärtstrend fortzusetzen und weiter Punkte in der Kreisliga A zu sammeln.

SV Baindt II: Patrick Späth, Kai Kostka (74. Kai Kaspar), Tobias Trautwein (78. Niklas Hugger), Philipp Kneisl, Moritz Gresser, Julian Keppeler, Manuel Brugger, Konstantin Knisel (90. Niklas Späth), Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Johannes Schnez (86. Lukas Grabherr) - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Daniel Schmidt

Tore: 1:0 Konstantin Knisel (10.), 2:0 Johannes Schnez (15.), 2:1 Elias Bayler (30.), 2:2 Florian Weiler (47. Foulelfmeter), 3:2 Philipp Kneisl (59.), 4:2 Konstantin Knisel (78.), 5:2 Johannes Schnez (83.)

Autor: KK