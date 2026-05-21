Zwölfter Sommertransfer: Oberligist verpflichtet Torhüter-Talent

– Foto: Zafer Hosman

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen kämpft in der Oberliga Baden-Württemberg weiter gegen den Abstieg und plant zugleich die kommende Saison. Mit Ali Bozatzioglou kommt ein junger Torhüter von Calcio Leinfelden-Echterdingen an den Bruchwald. Der Transfer passt zu einem Kaderumbau, der trotz sportlicher Unsicherheit sichtbar vorangetrieben wird.

Bozatzioglou ist 21 Jahre alt, 1,87 Meter groß und derzeit die Nummer eins bei Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga. Zuvor wurde er beim SGV Freiberg ausgebildet, ehe er zu Calcio wechselte. Dort feierte er in der Saison 2023/24 den Aufstieg in die Oberliga und sammelte anschließend sechs Einsätze in dieser Spielklasse. In der laufenden Verbandsliga-Runde stand er bislang 25 Mal im Tor und machte mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam.

Für den FSV 08 ist die Verpflichtung auch deshalb bemerkenswert, weil nach Angaben des Vereins weitere Oberligisten Interesse gezeigt hatten. Sportlicher Leiter Groß hebt Bozatzioglous Stärke im Eins-gegen-eins, seine Qualität auf der Linie und den kontrollierten Spielaufbau hervor. Zudem gilt der junge Keeper bereits als verlässlicher Kommunikator, der seine Abwehr ordnen kann. Bozatzioglou selbst verweist auf seinen Bezug zum Bruchwald aus Jugendzeiten und auf die ambitionierten Ziele des Vereins.