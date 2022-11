Zwölfter Sieg in Folge - Endenich bleibt auf Aufstiegskurs Landesliga, Staffel 1: Auch Mittelrheinliga-Absteiger VfL Alfter kann den Tabellenführer FV Bonn-Endenich nicht aufhalten.

Der FV Bonn-Endenich ist in dieser Saison einfach nicht zu stoppen. Seit der bisher einzigen Saisonniederlage gegen den SC Rheinbach im August, hat der FV nur noch Siege eingefahren. Daran änderte sich auch am 14. Spieltag gegen den VfL Alfter nichts.

Der VfL spielt als Absteiger eine respektable Saison, wenn es bisher nicht dazu reicht, ganz oben anzugreifen. Vor drei Wochen übernahm Bünyamin Kilic das Traineramt in Alfter und zeigte mit dem Sieg gegen den SV Schlebusch, dass die ersten Abläufe schon sitzen. Endenich war zu dem Zeitpunkt aber eine Nummer zu stark.

FV trifft, VfL antwortet

Eine knappe halbe Stunde Anlaufzeit brauchte das Landesliga-Spiel in Alfter. Der erste Wirkungstreffer gehörte den Gästen. Abdenbi Oubelkhiri traf für den FV in der 29. Minute, es war das zweite Saisontor des 22-Jährigen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Quasi mit der nächsten Aktion glich Torjäger Timo Balte für den VfL aus (30.). Die erste Halbzeit hatte ihren Höhepunkt in eben diesen zwei Minuten, danach passierte bis zum Pausenpfiff nichts Zählbares mehr - es ging also mit dem Remis in die Kabinen.