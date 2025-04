Zwölfter Gegenspieler? „Wir müssen uns an der eigenen Nase packen“

Auch danach sei die Mannschaft nicht so richtig in die Spur gekommen, erzielte aber nach gut einer Viertelstunde den Ausgleich. Das dachten zumindest alle, weil an David Riederles Freistoß aus 25 Metern in den Winkel selbst die Heimelf nichts auszusetzen hatte. „Aber angeblich ist der Raf (Raffi Jorge, die Red.) 15 Zentimeter zu nah an der Mauer vorbeigelaufen“, meinte Maier. Nicht nur über diese Begründung von Referee Fabian Balasch ärgerten sie sich.

Maier stellt aber auch klar: „Wir müssen uns an der eigenen Nase packen. Wir hatten schon ein paar Chancen, aber Endorf war dem 2:0 näher.“ Und so bestraften die Platzherren in der 37. Minute einen der vielen Geislinger Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Nach einem Pass von der rechten Seite in den Rückraum zog Christian Heinl aus 22 Metern ab. Der Ball sprang nochmal auf dem nassen Rasen auf und flutschte dann ins kurze Eck. Eine unglückliche Situation auch für Geislings Keeper Paul Maiberger, der zuvor mehrfach gegen frei vor ihm auftauchende Endorfer gerettet hatte.

Trotzdem wäre für den FCL noch etwas drin gewesen, wenn Yannick Kaiser noch vor der Halbzeit vom Platz geflogen wäre. Endorfs schon mit Gelb vorbestrafter Kapitän hatte den Ball weggeschlagen, „und der Schiedsrichter schon die Karte in der Hand“, erzählt Maier. „Offenbar hat er dann aber die Folgen bemerkt und die Karte stecken lassen.“ Dass er zudem noch ein elfmeterwürdiges Foul außerhalb des Strafraums verlegte, sei ein weiteres Ärgernis gewesen.

Einen Strafstoß bekamen dagegen die Endorfer nach 67 Minuten zugesprochen. „Auch da hat‘s Diskussionen gegeben“, meint Maier. „Ich selbst habe es zwar nicht gesehen, aber auch unser Trainer meinte, dass der Stürmer schon vor dem Kontakt mit unserem Torwart zusammengefallen ist.“ Leonit Vokrri war‘s einerlei. Er verwandelte zum 2:0, was auch der Endstand war. Die Geislinger hatten zwar mehr Ballbesitz ohne richtige Torchancen. „Dafür waren wir auch in unseren Aktionen im letzten Spielfelddrittel zu ungenau“, so Maier.