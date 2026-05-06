Zwölf Zugänge beim VfR Fischeln fix – aber die Suche geht weiter Bezirksligist VfR Fischeln wird mit einem runderneuerten Kader in die neue Saison gehen. Nach einigen Abgängen haben die Verantwortlichen das neue Gerüst weitestgehend stehen, halten die Augen aber auch weiterhin offen. von RP / Werner Fuck · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der VfR Fischeln plant die neue Saison 2026/27. – Foto: Diana Horster

In der Vergangenheit war beim Bezirksligisten VfR Fischeln oft davon die Rede, welcher Spieler in der nächsten Saison nicht mehr an der Kölner Straße spielen wird. Allein vier Akteure des aktuellen Kaders – namentlich Ben Schubert, Schlussmann Leon Buschen, Carlo Honore-Heinrich und nun auch noch Marc Jean Lacroix, zieht es nach dem Ende der laufenden Spielzeit zum Klassenkonkurrenten CSV Marathon Krefeld.

Diese Spieler verlassen Fischeln Mit Osman Mohamed, Emre Acarsoy, Abdulhadi Alamat und Deniz Shabani dürfen sich vier Akteure einen neuen Verein suchen, derweil kehrt Victor Lopez-Martin in seine spanische Heimat zurück. Unterdessen wird Maximilian Kuznik, der die Erwartungen an der Kölner Straße nicht ansatzweise erfüllen konnte, mit Dilkrath in Verbindung gebracht – Florian Leisten verabschiedet sich ab September beruflich bedingt für ein halbes Jahr nach Hannover. Da schien für den neuen Trainer Fabian Wiegers lange guter Rat teuer. Einige Pessimisten nahmen die Abgangswelle zum Anlass, ein Krisenszenario an den Himmel zu malen. Doch nach und nach haben sich inzwischen viele Wogen geglättet, denn bereits zwölf Zugänge haben der alte und neue Vorsitzende Sebastian Suski und seine Mitstreiter mittlerweile verpflichtet – darunter auch einige Ehemalige. Von Spielsport Krefeld kommt Georgio-Marcelino Wackers zurück. Keeper Felix Gerdts hat inzwischen die Lust am Fußball wiederentdeckt und mischt wieder mit, Leant Prebreza wird aus Wickrath zum Team stoßen. Darüber hinaus bringt der neue Trainer aus Kaldenkirchen seinen Bruder Philipp, der ebenso eine Fischelner Vergangenheit aufweist, und Torjäger Lars Heines mit.