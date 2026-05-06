Zwölf Zugänge beim VfR Fischeln fix – aber die Suche geht weiter

In der Vergangenheit war beim Bezirksligisten VfR Fischeln oft davon die Rede, welcher Spieler in der nächsten Saison nicht mehr an der Kölner Straße spielen wird. Allein vier Akteure des aktuellen Kaders – namentlich Ben Schubert, Schlussmann Leon Buschen, Carlo Honore-Heinrich und nun auch noch Marc Jean Lacroix, zieht es nach dem Ende der laufenden Spielzeit zum Klassenkonkurrenten CSV Marathon Krefeld.
Mit Osman Mohamed, Emre Acarsoy, Abdulhadi Alamat und Deniz Shabani dürfen sich vier Akteure einen neuen Verein suchen, derweil kehrt Victor Lopez-Martin in seine spanische Heimat zurück. Unterdessen wird Maximilian Kuznik, der die Erwartungen an der Kölner Straße nicht ansatzweise erfüllen konnte, mit Dilkrath in Verbindung gebracht – Florian Leisten verabschiedet sich ab September beruflich bedingt für ein halbes Jahr nach Hannover.
Da schien für den neuen Trainer Fabian Wiegers lange guter Rat teuer. Einige Pessimisten nahmen die Abgangswelle zum Anlass, ein Krisenszenario an den Himmel zu malen. Doch nach und nach haben sich inzwischen viele Wogen geglättet, denn bereits zwölf Zugänge haben der alte und neue Vorsitzende Sebastian Suski und seine Mitstreiter mittlerweile verpflichtet – darunter auch einige Ehemalige. Von Spielsport Krefeld kommt Georgio-Marcelino Wackers zurück. Keeper Felix Gerdts hat inzwischen die Lust am Fußball wiederentdeckt und mischt wieder mit, Leant Prebreza wird aus Wickrath zum Team stoßen. Darüber hinaus bringt der neue Trainer aus Kaldenkirchen seinen Bruder Philipp, der ebenso eine Fischelner Vergangenheit aufweist, und Torjäger Lars Heines mit.
Gleich drei Spieler werden vom Moerser Bezirksligisten VfL Repelen kommen: Hendrik Schons (ein früherer Fischelner), Robin Rasche und Tobias Tatzel. Aus der U19 des GSV Moers stoßen Matti Grabig, Marian Rost und Paul Adams dazu. Grabig ist Torwart und der Sohn des früheren Fischelner Spielers Mirco. Von der U19 des KFC Uerdingen wechselt zudem Nicolas Pullara zum VfR. Ein offenes Geheimnis ist unterdessen, dass die VfR-Verantwortlichen nach wie vor auf der Suche nach weiteren Verstärkungen sind.
Den neuen Kurs ließen sich die Entscheider bei der jüngsten Jahreshauptversammlung zudem von den 94 anwesenden Mitgliedern absegnen. Zudem wurden die personellen Weichen für die weitere Entwicklung des Vereins gestellt. Sebastian Suski wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter ist Heinz Offermanns, Simon Gerdts hat nun das Amt des Abteilungsleiters inne. Sie werden nun mit Hochdruck ihre vordringlichsten Aufgaben – den besonderen Fokus auf die Jugendabteilung, die strukturelle Weiterentwicklung des Vereins sowie der Fußball-Senioren und den Sparten Badminton, Bogenschießen und Breitensport angehen.