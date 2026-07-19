Zwölf Zugänge beim Kreisligisten und sechster Transfer

– Foto: Emm Err

Der TSV Harthausen aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils verpflichtet Gianluca Grasso als sechsten Neuzugang. Der erfahrene Stürmer wurde in der Jugend beim FV Calw ausgebildet und spielte im Aktivenbereich für den FV Calw sowie die Sportfreunde Dettingen/Teck. Grasso ist Rechtsfuß, torgefährlich und soll dem TSV im Angriff zusätzliche Qualität geben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die Spielidee und die Ambitionen der Mannschaft überzeugten ihn schnell. In Harthausen möchte er sich gut einfinden, verletzungsfrei bleiben und mit Toren sowie Vorlagen zu einer erfolgreichen Saison beitragen.

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TSV Böbingen

Der TSV Böbingen aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg begrüßt zahlreiche Neuzugänge für die kommende Saison. Von anderen Vereinen wechseln Hubert Chmielewski, Fabio Mayer, Fynn Wiedmann, Uros Cutic, Patrick Holzhaider und Eddi Gschwind an den Klotzbach. Dazu rücken mit Philipp Loepthien, Jerome Gruber, Alessio Ferrero, Franz Buck, Finn Prölß und Rayan Jemaa mehrere Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Aktivenbereich auf. Der TSV setzt damit auf eine Mischung aus externer Verstärkung, frischer Energie und eigener Nachwuchsarbeit für die neue Saison.

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SGM Steinhilben/Trochtelfingen

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen aus der Kreisliga B2 Alb begrüßt Leon Adam fest im aktiven Kader. Der Rechtsverteidiger rückt aus der eigenen A-Jugend auf und sammelte bereits in der vergangenen Saison erste Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft. Nun soll er den nächsten Schritt machen und die Defensive der SGM verstärken.

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