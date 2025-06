Zwölf (!) weitere Spieler bekennen sich zu BV Germania Wolfenbüttel

Der BV Germania Wolfenbüttel hat mit Blick auf die kommende Saison in der Landesliga wichtige Personalentscheidungen getroffen. Gleich mehrere Schlüsselspieler haben ihre Verträge verlängert und bekennen sich damit klar zum Weg des Aufsteigers. Nachfolgend ein Überblick über die einzelnen Akteure und ihre Bedeutung für den Verein:

Justus Rosenau – Vorbild an Einsatzbereitschaft

Justin Speck – Führungsspieler mit Konstanz

Seit Jahren fester Bestandteil der Mannschaft: Justin Speck bleibt Germania ein weiteres Jahr erhalten. Auf dem Platz ist er ein unermüdlicher Arbeiter, der immer alles für die Mannschaft gibt und mit seiner Einstellung vorangeht.

„Es macht unglaublich Spaß mit dieser Mannschaft“, betont Speck. „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere Ziele erreichen werden!“

Maurice Marx – Geschwindigkeit und Spielfreude

Bis 2026 bleibt auch Maurice Marx dem Verein treu. Auf der rechten Außenbahn ist der dribbelstarke Offensivspieler kaum zu stoppen. Mit seinem Tempo sorgt er regelmäßig für Gefahr im gegnerischen Strafraum.

„Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Marx, „und freue mich auf das kommende Jahr. Gemeinsam mit dem Team wollen wir noch viel erreichen.“

Adam Dogan – Torgarant mit Ehrgeiz

Mit 14 Treffern in 24 Spielen hatte Adam Dogan entscheidenden Anteil am Aufstieg. Der Angreifer verlängerte bis 2026 – ein klares Bekenntnis zur Mannschaft und zum Projekt Landesliga.

Germania setzt auf Dogans Torgefahr und Präsenz im Strafraum.

Lennard Lacheiner – Talent mit Perspektive

Lennard Lacheiner bleibt bis 2026. Der Youngster war einer der Überraschungsspieler der letzten Saison. Mit Leichtigkeit und Mut setzte er wiederholt Akzente und sorgte für Highlights.

„Das war ein überragendes 1. Herrenjahr“, so Lacheiner. „Ich bin heiß auf die neue Saison!“

Justus Busemann – Rückkehr mit neuer Energie

Nach einer Saison mit Verletzungspech möchte Justus Busemann wieder voll angreifen. Seine Athletik und Dynamik machen ihn zu einem wertvollen Spieler – sportlich wie charakterlich.

„Ich bin glücklich, eine weitere Saison mit dieser geilen Truppe zusammenzuspielen“, sagt Busemann, der seinen Vertrag um ein Jahr verlängerte.

Kamil Golkowski – Kreativer Kopf im Angriff

Kamil Golkowski bleibt bis 2026. Der technisch starke Offensivspieler bringt Spielwitz, Freistoßstärke und Vielseitigkeit mit. Trotz Rückschlägen zeigte er großen Willen und bleibt ein Schlüsselspieler im Offensivverbund.

„Ich bin stolz, weiterhin Teil dieser Mannschaft zu sein“, so Golkowski. „Das Gesamtpaket hier bei Germania stimmt einfach.“

Bonis Sabani – Zuverlässigkeit mit Vorbildcharakter

Bonis Sabani verlängerte ebenfalls bis 2026. Der Außenverteidiger überzeugt durch Disziplin, Einsatz und Teamorientierung – und das trotz großer Verantwortung als Familienvater.

„Germania ist für mich mehr als nur Fußball“, betont Sabani. „Es ist ein Teil meines Alltags – auch wenn die Zeit manchmal knapp ist.“

Malik Ali – Stabilisator in der Defensive

Mit Übersicht, Technik und Zweikampfstärke bleibt Malik Ali ein wichtiges Element in der Abwehr. Der Verteidiger verlängerte um ein weiteres Jahr und bringt wichtige Erfahrung mit in die Landesliga.

„Ich bin überzeugt, dass wir in der Landesliga eine gute Rolle spielen können“, erklärt Ali mit Blick auf die neue Spielzeit.

Marcel Golkowski – Entwicklung im Fokus

Auch Marcel Golkowski setzt seinen Weg bei Germania fort. Der 20-Jährige verlängerte um ein Jahr und will den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Mit Einsatz und Lernwillen hat er sich bereits in den Kader gespielt.

„Ich hoffe, in der nächsten Saison einen weiteren Schritt machen zu können“, so Golkowski.

Joel Lüttichau – Feine Technik und Spielintelligenz

Bis 2026 bleibt Joel Lüttichau Teil des Teams. Der Mittelfeldspieler ist für seine Übersicht und Technik bekannt. Er entwickelte sich sportlich und menschlich weiter und gilt als feste Größe im Kader.

„Ich fühle mich beim BV Germania total wohl“, sagt Lüttichau. „Das Umfeld, die Mannschaft, der Verein – alles passt.“

Yvon Goune – Explosivität auf dem Flügel

Der pfeilschnelle Flügelspieler Yvon Goune bleibt für ein weiteres Jahr. Mit seiner Physis und Dynamik belebt er das Spiel über außen. Seine Tempoläufe und Zweikampfstärke machen ihn zu einem wertvollen Spieler.

„Ich hab Lust auf die neue Saison“, so Goune. „Ich fühle mich extrem wohl in der Mannschaft.“