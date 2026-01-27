Zwölf Verlängerungen in der Bezirksliga und weiterer Kreisliga-Zugang

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Turgay Yazici haben wir unseren 2. Wintertransfer zur Rückrunde eingetütet.

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach einem halben Jahr bei Andadolu SV Reutlingen gelang es uns Turgay zurück nach Urach zu lotsen. Turgay war wichtiger Bestandteil des FVU‘s in der Vorsaison und wusste auch bei Anadolu mit über 10 Scorern in der Hinrunde zu überzeugen. Umso schöner ist es für uns, ihn in seiner Heimat wieder begrüßen zu dürfen. Turgay bringt mit 22 Jahren eine unglaubliche Leidenschaft, Tempo und Torgefahr in die Zittelstatt. Die sportliche Leitung: „Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir Turgay zurück holen konnten. Er ist überzeugt von unserer Ausrichtung und kann einen großen sportlichen Anteil zu beitragen.“

Lieber Turgay, welcome back!

Sportfreunde Lorch

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Weitere Zusagen für die neue Saison!

Der Kader nimmt weiter Form an – wir dürfen uns über die Zusagen weiterer wichtiger Spieler freuen, die auch in der kommenden Saison Teil unseres Teams sein werden:

Arian Häber, Dominic Arcidiacone, Robin Keppler, Ákos Györfi, Steffen Kreeb, Daniel Baumann, Dario Herceg, Fabio Albino, Fabio Iacovitti, Luca Hacker, Luca Hudelmaier, Phil Schamberger.

Gemeinsam gehen wir den nächsten Schritt – voller Motivation, Zusammenhalt und Ambition

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Aufgrund der Wetterlage musste der heutige Staffeltag der Ü-Mannschaften und Walking Football kurzfristig abgesagt werden.

Neuer Termin ist am Montag, 23.02.2026, 19:00 Uhr beim TSV Gaildorf.

