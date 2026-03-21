Zwölf-Tore-Wahnsinn in Neckarsulm und Satteldorfer Befreiungsschlag

– Foto: Sven Ebert

In der Landesliga, Staffel 1, wurde heute der 19. Spieltag mit einer Serie von Partien eröffnet, die an Dramatik und Offensivgeist kaum zu überbieten waren. Während im Unterland ein beispielloses Torfestival die Zuschauer in Atem hielt, kämpften die Teams im Tabellenkeller mit unbändiger Leidenschaft um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Es war ein Nachmittag, der den Fußball in seiner reinsten, unberechenbaren Form zeigte.

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Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher, das die 120 Zuschauer im Pichterichstadion miterleben durften. In einer Begegnung, in der die Defensivreihen zeitweise völlig machtlos wirkten, feierte die Sport-Union Neckarsulm einen Heimsieg gegen die SG Weinstadt. Die Gastgeber legten furios los und gingen durch Fatlum Maliqi in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Nur kurz darauf erhöhte Bahadir Özkan in der 9. Minute auf 2:0, ehe Jens Gölder in der 29. Minute das 3:0 erzielte. Doch Weinstadt gab sich nie auf: Marcel Potocnik verkürzte in der 31. Minute auf 3:1. Die Torfolge setzte sich rasant fort, als erneut Fatlum Maliqi in der 33. Minute zum 4:1 traf, woraufhin Marcel Potocnik in der 38. Minute mit dem 4:2 antwortete. Kurz vor der Pause markierte Niklas Obertautsch in der 43. Minute das 5:2, doch ein Eigentor durch Nils Rein in der 45. Minute brachte den Gast mit dem 5:3 wieder heran. Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen zunächst, bevor die Schlussphase völlig eskalierte. Bahadir Özkan traf in der 77. Minute zum 6:2 für die Hausherren. Die Gäste bewiesen jedoch eine unglaubliche Moral: Faton Sylaj erzielte in der 81. Minute das 6:4 und Kujtim Sylaj brachte Weinstadt in der 89. Minute mit dem 6:5 bis auf ein Tor heran. Den Schlusspunkt in diesem Wahnsinnsspiel setzte schließlich Nils Rein, der seinen Fauxpas aus der ersten Hälfte wiedergutmachte und in der 90. Minute zum 7:5-Endstand traf.

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Vor 200 Zuschauern setzte die SpVgg Satteldorf ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf. Gegen den direkten Konkurrenten SV Kaisersbach zeigten die Hausherren eine geschlossene Mannschaftsleistung. Überragender Akteur des Tages war Michael Eberlein, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Er erzielte in der 14. Minute das 1:0 und legte in der 21. Minute mit dem 2:0 nach, wobei auch die 23. Minute ein bedeutender Moment im Spielverlauf blieb. In der zweiten Halbzeit keimte bei Kaisersbach Hoffnung auf, als Anakin Holdinghausen in der 65. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Doch die Antwort der Satteldorfer ließ nicht lange auf sich warten: Michael Eberlein stellte in der 73. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Zwar verkürzte Etienne Lasorko für die Gäste in der 75. Minute per Foulelfmeter auf 3:2, doch in der Schlussphase brachen alle Dämme. Michael Eberlein verwandelte in der 86. Minute einen Handelfmeter zum 4:2, ehe Robin Belesnai in der 89. Minute auf 5:2 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand setzte erneut der glänzend aufgelegte Michael Eberlein in der Nachspielzeit (90.+1). ---

In einer deutlich torärmeren, aber nicht minder intensiven Partie mussten sich 80 Zuschauer beim SV Leonberg/Eltingen gedulden, bis der SSV Schwäbisch Hall traf. Nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit ohne Tore waren es die Gäste, die wacher aus der Kabine kamen. In der 49. Minute brachte Noah Käpplinger die Haller mit 0:1 in Führung. Der Aufsteiger aus Leonberg bemühte sich redlich um den Ausgleich, fand jedoch keine Lücke in der stabilen Defensive der Gäste. In der 60. Minute sorgte Umut Demir mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. ---

Morgen, 14:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau TV Oeffingen Oeffingen 14:00 PUSH

Für den FV Löchgau ist dieses Heimspiel von großer Bedeutung. Nach der überraschenden 0:2-Niederlage in Crailsheim ist der Spitzenreiter SKV Rutesheim wieder ein Stück weiter weggezogen. Mit 41 Punkten bleibt Löchgau aber in direkter Schlagdistanz. TV Oeffingen verlor zuletzt zu Hause 1:2 gegen TSV Heimerdingen 1910 und steht bei 26 Punkten. Das Hinspiel gewann Löchgau 3:2 in Oeffingen – spät und mit Nerven. Maldin Ymeraj traf damals doppelt für Oeffingen, doch Furkan Yumurtaoglu, Ivanilson Guerra Matias und schließlich Peter Wiens in der 89. Minute drehten die Partie für Löchgau. Diese Erinnerung macht klar, wie eng es auch diesmal werden kann. Löchgau spielt mit dem Druck des Titelrennens, Oeffingen mit dem Bedürfnis, nach der Heimpleite nicht in die Unruhe zu geraten. ---

Morgen, 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

Der Tabellenführer reist zu einem Gegner, der zuletzt hart getroffen wurde. GSV Pleidelsheim verlor in Ilshofen 0:5 und bleibt bei 16 Punkten. SKV Rutesheim gewann dagegen 2:1 gegen Satteldorf und verteidigte mit 43 Punkten die Spitze. Das Hinspiel war ein klares 2:0 für Rutesheim. Markus Wellert traf in der 66. Minute, Gianluca Crepaldi in der Nachspielzeit. Allerdings sah Markus Wellert kurz vor Schluss noch Rot. Für Rutesheim ist die Lage eindeutig: Der Tabellenführer darf sich gegen einen Gegner aus dem unteren Bereich keinen Fehltritt erlauben. Pleidelsheim wiederum braucht Punkte mit aller Macht, um nicht noch tiefer in die bedrohliche Zone zu geraten. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen TSG Öhringen Öhringen 15:00 PUSH

TSV Heimerdingen 1910 hat sich mit dem 2:1 in Oeffingen auf 21 Punkte verbessert und etwas Luft verschafft. TSG Öhringen verlor zu Hause 1:2 gegen Neckarsulm und steht mit 33 Punkten weiter auf Rang drei, hat aber im Rennen nach ganz oben einen Dämpfer erhalten. Das Hinspiel endete 1:1. Robin Reichardt brachte Heimerdingen damals in Führung, Lorik Makolli glich für Öhringen aus. Diese Paarung riecht nach einer kniffligen Aufgabe für den Favoriten. Öhringen will den Anschluss an Rutesheim und Löchgau nicht verlieren, Heimerdingen spürt, dass mit einem weiteren Sieg der Blick nach unten etwas freundlicher würde. ---

Morgen, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene TSV Crailsheim Crailsheim 15:30 PUSH

SGM Krumme Ebene am Neckar holte zuletzt ein 1:1 in Schwäbisch Hall und steht nun bei 14 Punkten. Es war ein kleiner Schritt, aber keiner, der echte Sicherheit gebracht hätte. TSV Crailsheim kommt mit Rückenwind: Das 2:0 gegen den FV Löchgau war einer der auffälligsten Erfolge des vergangenen Spieltags. Damit hat Crailsheim nun 20 Punkte. Das Hinspiel endete in einem völligen Ungleichgewicht: Crailsheim gewann 7:1. Simon Glück, Daniele Hüttl doppelt, Simon Schulz, Louis Hermann, Patrik Horvath und Maurice Schmiedt trafen, nur Jonas Hertel gelang der Ehrentreffer für Krumme Ebene. Das Rückspiel ist damit klar aufgeladen. Krumme Ebene braucht Widerstand und Revanchegefühl, Crailsheim kann mit einem weiteren Sieg einen riesigen Schritt weg vom Tabellenkeller machen. ---

Kaum ein Team kommt derzeit mit mehr Wucht als SG Schorndorf. Das 8:0 in Weinstadt war nicht nur ein Sieg, sondern ein Paukenschlag, der die Mannschaft auf 30 Punkte und Rang vier gehoben hat. TSV Ilshofen steht mit 29 Punkten direkt dahinter und gewann zuletzt 5:0 gegen GSV Pleidelsheim ebenfalls eindrucksvoll. Das Hinspiel entschied Schorndorf bereits mit 2:0 für sich, beide Tore erzielte Niklas Rössler. Nun treffen zwei formstarke Teams direkt aufeinander. Schorndorf spielt mit der Euphorie des Kantersiegs, Ilshofen mit dem Gefühl, nach dem 5:0 selbst im richtigen Moment in Schwung gekommen zu sein. Es ist das vielleicht packendste Duell dieses Spieltags – nicht wegen der ganz großen Tabelle, sondern wegen der Dynamik, die beide gerade mitbringen.